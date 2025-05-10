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Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на полное и немедленное прекращение огня, пишет BBC.
«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.
Трамп поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.
Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о немедленном прекращении огня.
«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью!» — заявил он.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан «прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море» с 17:00 по местному времени.
Как писали «ФАКТЫ», военное противостояние между Индией и Пакистаном началось 7 мая. Тогда Индия после предупреждения совершила серию ракетных ударов по Пакистану, и подконтрольной ему части Кашмира. Согласно информации индийских военных, операция «Синдур» преследовала цель уничтожения лагерей террористов.
Фото из открытых источников132
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