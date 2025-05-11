Футболист сборной Украины показал новорожденного сына (фото)

Жена футболиста «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана, сообщившая о предстоящем пополнении в семье еще в феврале, показала фото мужа с новорожденным сыном, который появился на свет в Италии 7 мая.



На снимке Руслан держит малыша, а 5-летняя дочь футболиста Оливия ласково дотрагивается до братика.

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«Сегодня большой день — выписка», — написала Роксана Малиновская в соцсети.





Напомним, что бывший игрок «Генка», «Аталанты» и «Марселя» Руслан Малиновский, играющий за «Дженоа» с 2023 года, познакомился с будущей женой во время выступлений за «Севастополь». В 2017-м пара сыграла свадьбу в Праге. А осенью 2019 года в их семье родилась дочь Оливия. Недавно футболист перенес плановую операцию (Руслану из ноги удалили металлическую пластину) и в нынешнем сезоне уже не сыграет.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Шахтера» и сборной Украины станет отцом второй раз.

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