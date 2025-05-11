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Кристина Орбакайте на людях «упала на колени» перед матерью: что случилось
Май для певицы Кристины Орбакайте выдался насыщенным: «недоразумение» с латвийскими чиновниками, а также выступления в нескольких городах Европы.
Во время евро-тура 53-летняя Орбакайте выступила и на Кипре, где живет ее мать, Алла Пугачева.
Примадонна пришла на концерт старшей дочери, чтобы поддержать ее в непростое время.
На выступление Кристины Орбакайте Пугачева прибыла в компании близнецов Лизы и Гарри. Сын помог артистке выйти из машины, несмотря на то, что у него была перебинтована рука.
Алла Борисовна находилась в хорошем настроении, однако на обступивших ее поклонников смотрела с опаской, видимо, думала, что могут быть провокации.
Уже к концу шоу Алла Пугачева с младшими детьми вышла к сцене. Орбакайте выполняла композицию «Алла будет петь».
Гарри, Лиза и их мама вручили Кристине три букета, а Орбакайте присела перед ними на колено — со стороны могло показаться, что Кристина стала на колени перед мамой и сестрой с братом.
Исполнительница хита «Перелетная птица» хотела, чтобы Алла Борисовна вышла на сцену. Но Примадонна отказалась от предложения и ушла за кулисы. К Кристине поднялись Лиза и Гарри под одобрительные аплодисменты публики.
Раньше Кристина Орбакайте показала редкие кадры с родителями в честь 80-летия отца. Звездная наследница поделилась слайд-шоу с семейными фотографиями разных лет.6772
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