«Он главное действующее лицо»: спецпосланник Трампа оправдался за личные встречи с путиным

Стив Виткофф, старший советник президента Дональда Трампа и ключевой переговорщик с путиным опроверг критику за то, что встречался с главой кремля, сообщает Breitbart News. Виткофф заявил, что Байден во время своей «неудачной администрации» вообще не общался с москвой. Поэтому президент Трамп поручил ему сотрудничать с путиным, чтобы попытаться найти лучшее решение.

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«Я думаю, что некоторые из них имеют хорошие намерения. Это не значит, что благие намерения ведут к выполнению работы самым эффективным образом, — сказал Виткофф. — Поэтому я думаю, что люди имеют хорошие намерения, но есть и те, у кого плохая мотивация. Я не сомневаюсь в этом. Но я не думаю, что у всех плохая мотивация. Я просто думаю, что они привыкли делать вещи определенным образом, что исторически так сложилось, а это очень инертно, бюрократически и, кажется, не работает. Президент Трамп хочет более проактивного подхода. Он хочет, чтобы люди выходили на поле. На мои встречи с путиным посторонних не приглашали. Стоило ли мне сказать президенту россии: „Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношений“? Байден не разговаривал с ним три с половиной года».

По указанию президента Трампа, добавил Стив Виткофф, он имел возможность связаться с президентом путиным.

«Он является главным действующим лицом в этом конфликте, — объяснил спецпосланник Трампа. — Если мы не разговариваем с ним, как мы думаем когда-то достичь урегулирования? Это даже нереально. Поэтому мысль о том, что мы не должны с ним разговаривать, абсурдна, или что я должен разговаривать с ним и обуславливать эти переговоры возможностью привести туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен. На самом деле, это сработало лучше, когда я был там один, а потом загрузил наше руководство, нашу внешнеполитическую команду. Трамп верит в мир через силу, что, по сути, означает, что прибегание к насилию и войне не обязательно отвечает лучшим интересам страны и не обязательно является лучшим способом достижения перемирия, прекращения огня, постоянного мира — как бы мы это ни называли».

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Напомним, Виткофф не раз подвергался критике, поскольку после встреч с путиным полностью повторял риторику кремля и предлагал Трампу пойти на российские условия окончания войны в Украине.

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