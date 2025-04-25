Спецпредставитель Трампа снова поговорит с путиным: Виткофф вылетел в россию

На прошлой неделе США представили Украине свое «окончательное предложение» о мире, включающее признание США Крыма территорией россии и отсутствие возможности членства Украины в НАТО. Но в среду Владимир Зеленский отклонил это предложение. После этого Трамп обвинил президента Украины в блокировании мирного плана, предполагая, что соглашение с россией «очень близко».

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Теперь ожидается, что представитель Белого дома Стив Виткофф встретится с президентом россии путиным в пятницу, сообщил Axios официальный представитель США.

По данным авиатрекинга Flightradar, самолет Gulfstream G650 с Виткоффом на борту уже вылетел из Парижа в москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Стив Виткофф очень много времени провел с путиным. И судя по результатам диалога, с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.

«Они говорили Виткоффу о безусловном прекращении огня, все уже видят, что безусловного прекращения войны не получилось», — сказал тогда Владимир Зеленский.

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Ранее инвестиционный эксперт и блогер Сергей Фурса выразил мнение, что Трамп проваливает абсолютно все, за что берется.

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