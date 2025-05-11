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Отдал 10 лет защите страны: на Сумщине погиб воин с Черниговщины
Черниговщина понесла еще одну болезненную потерю. Сосницкая община простилась с защитником Ярославом Иванчей. Он был одним из тех, кто боролся за мирное небо над Украиной. К сожалению, 5 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине воин погиб. Ему был 31 год.
«Образование Ярослав получал в Черниговском профессионально-техническом училище. В 2012 году поступил в Харьковский индустриально-педагогический техникум, где получил специальность мастера производственного обучения и техника-строителя. Позже окончил Центральноукраинский национальный технический университет, получив в 2024 году степень магистра», — сообщает Сосницкая община.
В августе 2014 года Ярослав был призван на военную службу по контракту. Он зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный военнослужащий.
Был отмечен рядом наград, в частности, медалью «За особую службу» III степени и медалью «10 лет добросовестной службы».
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