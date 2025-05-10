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Долгие месяцы ожидания: в Хмельницкой области простились с бойцом, который пропал без вести в прошлом году
Еще одно печальное известие пришло на Хмельнитчину. Шепетовская община провела в последний земной путь наводчика десантно-штурмового отделения Александра Сидлецкого. Он больше двух лет защищал родную землю от российского врага, сообщает городской совет. Бойцу навсегда 45 лет.
«Александр вырос в многодетной семье, имел сестру и брата. Особое внимание уделял коллекционированию монет, это хобби оставалось с ним на всю жизнь. После школы поступил в Шепетовское профессиональное училище, получил специальность сварщика. После учебы работал на железной дороге, в локомотивном депо. На работе его ценили. Он также увлекался моделированием, поэзией. В тяжелые или вдохновенные мгновения брался за перо, его стихи отражали внутренний мир, часто искусно перерисовывал увиденное. Впоследствии встретил свою любовь — Елену. Самой большой радостью была дочь Анна, которой он уделял огромное внимание, делился мыслями, мечтами, ценностями», — говорится в сообщении.
Когда в Украине началась полномасштабная война, Александр не остался в стороне — вступил в ряды территориальной обороны. Проходил службу в одной из местных воинских частей, а со временем перевелся в состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Выполнял боевые задания в Донецкой области.
«7 и 8 декабря 2024 года получил возможность пообщаться с женой и дочерью. Говорил просто и тепло, как обычно. 9 декабря отправился на боевую позицию и с тех пор связь с ним исчезла. С 13 декабря Александр считался пропавшим без вести. Дни превратились в бесконечное ожидание и поиск. Жена и дочь не теряли надежды, обращались во все возможные инстанции. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, в семье верили, что он жив. Но в апреле 2025 года поступило известие, что его удалось идентифицировать. За несколько дней до этого он в последний раз пришел во сне своей дочери и сказал, что едет домой…»
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