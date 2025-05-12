Российские агенты пытались подорвать наряд полиции возле Ровно (фото)

Недавно на Буковине силовики предотвратили теракт — завербованные россиянами 17-ти и 18-ти летние парни планировали взорвать полицейских, которые прибудут на фейковый вызов. А на днях подобный теракта предотвратили в Ровенской области.

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Как сообщают в СБУ, его планировали двое 18-летних жителей Ровно.

«Согласно материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на „102“ в заброшенное здание за городом. Во время звонка на экстренную линию аноним сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти. По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям стражей порядка никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Жители Ровно по заказу россиян пытались убить полицейских. Фото СБУ

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Во время обследования места теракта был обнаружено второе СВУ, которое не сработало после попыток его активации россиянами.

Исполнителей теракта сотрудники спецслужбы и полиции задержали «по горячим следам» — в местах жительства. Парни изготовили два самодельных взрывных устройства, снарядив их боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.

Российские агенты изготовили два СВУ. Фото СБУ

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Комплектующие к СВУ они забрали из тайника, координаты которого мессенджером получили от российского куратора, как и инструкции по изготовлению взрывчатки.

Двое жителей Ровно снарядили СВУ гранатами и гайками. Фото СБУ

Они установили взрывчатку на месте запланированного теракта и замаскировали ее, после чего разъехались по домам, ожидая перевода в криптовалюте от оккупантов, но не дождались.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), санкция статьи — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, что подобный теракт был предупрежден в Днепропетровской области. Там полицейских также пытались взорвать на месте, где якобы было обнаружено тело человека.

Фото СБУ

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