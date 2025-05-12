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Российские агенты пытались подорвать наряд полиции возле Ровно (фото)
Недавно на Буковине силовики предотвратили теракт — завербованные россиянами 17-ти и 18-ти летние парни планировали взорвать полицейских, которые прибудут на фейковый вызов. А на днях подобный теракта предотвратили в Ровенской области.
Как сообщают в СБУ, его планировали двое 18-летних жителей Ровно.
«Согласно материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на „102“ в заброшенное здание за городом. Во время звонка на экстренную линию аноним сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти. По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям стражей порядка никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Во время обследования места теракта был обнаружено второе СВУ, которое не сработало после попыток его активации россиянами.
Исполнителей теракта сотрудники спецслужбы и полиции задержали «по горячим следам» — в местах жительства. Парни изготовили два самодельных взрывных устройства, снарядив их боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.
Комплектующие к СВУ они забрали из тайника, координаты которого мессенджером получили от российского куратора, как и инструкции по изготовлению взрывчатки.
Они установили взрывчатку на месте запланированного теракта и замаскировали ее, после чего разъехались по домам, ожидая перевода в криптовалюте от оккупантов, но не дождались.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), санкция статьи — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что подобный теракт был предупрежден в Днепропетровской области. Там полицейских также пытались взорвать на месте, где якобы было обнаружено тело человека.
Фото СБУ279
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