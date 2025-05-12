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На олимпийскую чемпионку, бежавшую из россии, повесили миллионные долги по коммуналке
Олимпийская чемпионка Афин-2004 и Лондона-2008, легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева, сбежавшая из россии и сфотографировавшаяся с флагом Украины, задолжала около 2 млн рублей государству после отъезда из рф, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, титулованная спортсменка имеет задолженность перед федеральной налоговой службой, которая составляет около 1,67 миллионов рублей (примерно 20 500 долларов). Кроме того, Исинбаева второй год не оплачивает услуги ЖКХ в своих московских квартирах: за жилье на Русаковской улице спортсменка должна 336 тысяч рублей (4 100 долларов), а за квартиру в ЖК «Акватория» — 65 тысяч рублей (800 долларов).
Как известно, сейчас 42-летняя Елена Исинбаева, родившая в 2018 году второго ребенка, проживает на острове Тенерифе в Испании. В россию после отъезда она возвращалась лишь раз, когда в январе 2025-го прилетала на похороны своего бывшего тренера Евгения Трофимова.
Напомним, что, кроме двух олимпийских медалей высшей пробы, Исинбаева завоевала три «золота» чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре — мировых первенств в помещении. Также уроженка Волгограда является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков сбежал с семьей из рф.
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