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Будет белее белого: простой способ «спасти» подошву любимых кроссовок
Для того чтобы белые кроссовки оставались белыми, для их чистки можно использовать, в частности, мыльный раствор с небольшим количеством нашатырного спирта, а для подошвы — зубную пасту.
Собственно, есть немало лайфхаков, которые позволяют отбеливать обувь, которая при использовании быстро желтеет. Один из них предлагает издание «На пенсии». Так, для того чтобы вернуть родной белый цвет подошве, понадобится только ацетон.
Для этого 2−3 капли ацетона наносят на ватный диск и протирают загрязненные участки. Желтизна должна исчезнуть уже после первой очистки. Если пятна старые, то процедуру рекомендуют повторить несколько раз.
Следует помнить, что ацетон может удалить цветные надписи. Так что перед процедурой их следует прикрыть, чтобы предотвратить попадание едкой жидкости.
Еще одним средством очищения может стать сода, позволяющая удалять даже застаревшие пятна.
Фото Pixabay2421
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