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Скандалистка Эмбер Херд стала многодетной матерью
11 мая во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечали День матери. Так, звезды шоубиза показывали фотографии своих мам и адресовали им теплые слова.
А экс-супруга известного актера Джонни Деппа Эмбер Херд (пара разводилась со скандалами и судом) в этот день сама стала мамой.
На своей страничке в соцсетях она опубликовала фото, на котором видны ее ноги, а также ножки двоих новорожденных.
«День матери 2025 года станет для меня незабываемым. В этом году я в восторге от того, что праздную пополнение семьи, которую я старалась строить годами. Сегодня я официально сообщаю новость о том, что я приветствовала близнецов в банде Хердов», — пишет Эмбер.
Новорожденную дочь она назвалаа Агнес, а сына — Оушеном. Они, как признается актрисаа, «держат ее руки и сердце занятыми».
У Эмбер есть четырехлетняя дочка Унаг, рождение которой «изменило навсегда» мир актрисы.
«Я думала, что не смогу взорваться от большей радости. Ну, теперь я взрываюсь в три раза больше!» — призналась она после вторых родов.
Напомним, что скандальный развод Эмбер и Джонни длился несколько лет. Несколько лет назад суд признал информацию о домашнем насилии, которую актриса распространяла о своем супруге, неправдивой, и обязал ее выплатить Деппу миллион долларов.
Фото со странички Эмбер Херд255
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