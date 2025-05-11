- 19:26 Никогда не делайте так — можете потерять половину урожая: аграрий рассказал, какой пасынок на томатах никогда нельзя удалять
- 19:19 «Барселона» — «Реал»: видеообзор невероятного матча с хет-триком и семью голами
- 18:52 Поможет белый уксус: как правильно очищать унитаз
- 18:23 Сколько ракет ежемесячно производит рф: стали известны подробности
- 18:05 Спасибо за любовь: Потап и Настя впервые за долгое время показали своих мам
- 17:53 Ищет выход: Макрон оценил предложение кремля по возобновлению переговоров
- 17:24 Снова неприятности: Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов из-за рецепта соли для ванн
- 17:03 Деньги придут неожиданно, и в большом количестве: какие знаки зодиака разбогатеют до конца мая
- 16:51 «Клубничный сезон» начат: когда цены на ягоды начнут падать
- 16:29 Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16:22 «Будут последствия»: во Франции отреагировали на идею сдачи рф аннексированных ею территорий
- 15:55 «Это только цифры»: невеста Мика Джаггера объяснила, почему ее не смущает 44-летняя разница в возрасте
Спасибо за любовь: Потап и Настя впервые за долгое время показали своих мам
Сегодня, 11 мая, во многих странах мира отмечают День матери. Наверное, именно по этой причине Кристина Орбакайте выбрала эту дату для посещения Кипра, где проживает ее мама Алла Пугачева.
Также поздравить своих матерей с праздником решили и украинские звезды.
«С Днем матери мою @lida.kamenskux и каждую маму» , — написала в социальной сети Настя Каменских и добавила: «Спасибо за любовь, которая не требует ничего взамен» .
Артистка показала фото своей мамы в разное время.
Еще больше удивил поклонников муж Насти Потап, почти никогда не публиковавший фото с самым родным человеком.
Он поздравил на английском женщин с Днем матери и разместил фотографию — Потап отдыхает вместе с мамой, вероятно, где-то за границей.
Напомним, недавно Каменских поздравила мужа с днем рождения, удивив некоторых поклонников обращением «бывший».100
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами