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Шоу-бизнес

Спасибо за любовь: Потап и Настя впервые за долгое время показали своих мам

18:05 11 мая 2025
Потап и Настя, фото instagram.com/realpotap

Сегодня, 11 мая, во многих странах мира отмечают День матери. Наверное, именно по этой причине Кристина Орбакайте выбрала эту дату для посещения Кипра, где проживает ее мама Алла Пугачева.

Также поздравить своих матерей с праздником решили и украинские звезды.

«С Днем матери мою @lida.kamenskux и каждую маму» , — написала в социальной сети Настя Каменских и добавила: «Спасибо за любовь, которая не требует ничего взамен» .

Артистка показала фото своей мамы в разное время.

Еще больше удивил поклонников муж Насти Потап, почти никогда не публиковавший фото с самым родным человеком.

Он поздравил на английском женщин с Днем матери и разместил фотографию — Потап отдыхает вместе с мамой, вероятно, где-то за границей.

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Напомним, недавно Каменских поздравила мужа с днем рождения, удивив некоторых поклонников обращением «бывший».

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