Лето уже не за горами. А это значит, что пора продумать свой гардероб. И, конечно же, летний наряд невозможно представить без украшений. Каждый сезон дарит нам новые тренды. Ориентироваться в них — значит выглядеть стильно. В интервью «ФАКТАМ» эксперт по стилю Ирина Бейли рассказала о том, какие украшения будут в моде летом и как их вписать в гардероб.

«Стиль „бохо“ любят представители творческих профессий»

— Ирина, в этом году на пике популярности «бохо"-украшения. Как их вписать в образ?

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— Стиль «бохо» предполагает богатство текстур. В украшениях могут сочетаться дерево, камни, бисер, ткань… Такие аксессуары придадут ежедневному образу яркость и экстравагантность. Вы можете сделать украшения сами из бусин, потертых старых поясов или из ракушек. Длинные серьги или многослойные бусы прекрасно будут смотреться с летними нарядами. Сочетайте их с денимом, льняными рубахами и платьями. Стиль «бохо» особенно любят представители творческих профессий. Однако он неуместен в офисе.

— Как носить модные этим летом яркие серьги?

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— С собранными волосами носите крупные и длинные, с распущенными — минималистичные. Однако сейчас все больше модниц надевают длинные серьги со стразами или с мелкими камнями, чтобы создать эффект сияния в волосах. Контраст с цветом глаз только усилит эффект.

Ирина Бейли: «Сейчас все больше модниц надевают длинные серьги со стразами или с мелкими камнями, чтобы создать эффект сияния в волосах» (фото из альбома Ирины Бейли)

— Сегодня также очень популярны теннисные браслеты и ожерелья…

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— Да. Теннисные украшения — это цепочки с одинаковыми по размеру камнями. Эти браслеты и ожерелья лаконичны и элегантны. Настоящий утонченный минимализм и в то же время ненавязчивый акцент. Такие украшения можно смело комбинировать с часами, крупными серьгами. Носите теннисные ожерелья и браслеты с футболкой и джинсами, брючными костюмами.

«Минималистичное сердечко на цепочке актуально всегда»

— Король сезона — бант. Он присутствует даже в декоре обуви. А как носить украшения в виде бантов?

— Дополняя образ такой брошью или серьгами, нужно учитывать некоторые нюансы. Эти женственные аксессуары из металла, ткани или керамики будут выглядеть перебором в сочетании с рюшами и слишком нарочитыми в офисе. Разве что серьги-банты в контрасте со строгой рубашкой могут создать баланс в деловом образе. Я бы порекомендовала не использовать больше одного банта в качестве украшения.

— Всем ли подойдут модные украшения в виде сердца?

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— Например, минималистичное сердечко на цепочке актуально всегда. А еще очень трогательно будет выглядеть брошь в виде сердца, созданная вашим ребенком или подаренная близким человеком. Такое украшение добавит образу эмоциональности.

— Расскажите, пожалуйста, об искусстве носить браслеты.

— Сочетайте их с одеждой, в которой ваши кисти открыты. Иначе браслет превратится в отделку манжета или рукава. Надевайте один тонкий браслет на запястье, если хотите, чтобы ваш образ ретранслировал изящество. А если есть желание надеть несколько браслетов, как это делают итальянки, помните о таком правиле. Если браслеты в разных стилях или выполнены из разных материалов, то желательно, чтобы они были в одной цветовой гамме. При этом один из браслетов всегда должен быть «лидером». Если же браслеты разных цветов, то они должны быть в одном стиле. Также на пике моды сейчас сочетать браслеты с часами. К элегантным часам вы смело можете добавить пару тонких браслетов.

Красивый браслет станет в летнем сезоне прекрасным дополнением практически любого наряда (фото Ольги Сметанской)

«В тренде сочетать винтажные украшения с современной одеждой»

— А как носить браслет на ноге?

— Этоn суперстильный летний аксессуар великолепен на пляже, прогулке. Он сочетается с платьями, шортами. Что касается обуви, такое украшение прекрасно смотрится с сандалиями, босоножками, низкими кедами. Не стоит сочетать такой браслет с классическими лодочками или туфлями на шпильке.

— Как носить тканевые броши-цветы?

— Очевидно, что самое лучшее место расположения таких украшений — плечо. Но и в волосах или на поясе брошь-цветок будет смотреться эффектно и даже авангардно. Если цветок крупный, то стоит забыть о рюшах, кружевах и бантах.

Тканевый цветок-брошь – одно из модных украшений в 2025 году (фото Ольги Сметанской)

— Особое украшение — диадема. Сегодня из праздничного аксессуара она переходит в повседневные образы.

— Носить диадему — удел смелых и артистичных натур. Если вам присущи эпатажность и вы любите и умеете, что называется, держать стиль, то без оглядки надевайте диадему под джинсы с белой рубахой, с некричащей одеждой в стиле «кэжуал-смарт». Это будет эффектно и неповторимо. Макияж должен быть в нюдовой гамме, чтобы образ не превратился в карнавальный.

— Как вписать в гардероб винтажные украшения?

— В тренде сочетать винтажные украшения с современной одеждой. Это может быть, например, кэжуал-образ или минимализм. Так, винтажный аксессуар стает акцентом и придаст даже самому обычному повседневному наряду изысканность и элегантность. Дополняя свой образ аксессуарами, избегайте нарочитости. Это важное правило этикета. Вообще, носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты. Если носите многослойные цепочки на шее, серьги должны быть минималистичны. А если на вас серьги-«люстры», надевать ожерелья не стоит. Если носите массивные кольца, не стоит надевать еще и браслеты. Не стоит носить украшения комплектами — «серьги + колье + браслет + кольцо». Это смотрится сегодня несколько старомодно.

— Можно ли сочетать в образе золото и серебро?

— Да, табу уже давно снято. Более того, сегодня это в тренде. Главное, чтобы сочетание выглядело продуманным: например, серебряные и золотые кольца должны быть в одном стиле. Красиво смотрятся браслеты из разных металлов одной толщины.

Летние украшения создают особое настроение (фото Ольги Сметанской)

— Какие украшения летом неуместны?

— Тяжелые колье из плотного металла, а также меховые, бархатные и плюшевые элементы, которые визуально «утепляют» образ. Летние украшения могут быть созданы из ракушек, натуральных камней, перламутра, а также бисера, дерева, цветной эмали…

— Какие советы дадите относительно украшений на сумке?

— Сейчас в тренде украшать сумки брошами, брелками, миниатюрными сумочками и даже мягкими игрушками. Сумка — прекрасный аксессуар для проявления вашего творческого воображения. Летом украсьте ее ракушкой или цветком, а осенью — кистью из замши. Это бюджетно и эффектно.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный фешн-эксперт Ирина Бейли рассказала о секретах элегантности француженок, которые стоит взять на заметку.

Фото в заголовке Ольги Сметанской

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