Секс-символы: сеть отреагировала на объятия популярных музыкантов

Популярный певец El Кравчук, который выпустил песню, посвященную Харькову, поразил архивным фото. На своей странице в социальной сети Кравчук разместил фотографию с популярной певицей Наталкой Могилевской. Они держат друг друга в объятиях и улыбаются. Артист намекнул, что роман между ними так и не состоялся.

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«Есть, что вспомнить, но нечего детям рассказать! — прокомментировал пост Кравчук. — Нашел фото с Могилевской».

Подписчики отреагировали на фотографии и назвали музыкантов символами девяностых годов.

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«Обнимаю», — одной из первых отреагировала сама Наталка.

«Какие», — поставила огонек певица Тина Кароль.

«Теперь нужно и наше фото найти», — написал в ответ Кравчук.

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«Вы, Кузьма, Наталочка Могилевская и Ирочка Билык — символы 90-х, генерация талантливой, независимой Украины, — поделились мыслями. — И по сей день!»

«Замечательная фотография! - прокомментировали в сети. - Секс-символы мечтательного времени».

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«Так красиво, жаль, что нельзя повернуть время назад!» — добавили в комментариях.

Ранее сеть отреагировала на трогательный клип популярной певицы.

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