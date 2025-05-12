Получить помощь от государства смогут больше переселенцев: что решил Кабмин

В Украине, где в результате войны многие люди стали переселенцами, Кабинет министров принял разработанное Министерством социальной политики постановление, значительно расширившее возможности такого инструмента поддержки для ВПЛ как субсидия на аренду. Теперь больше людей смогут воспользоваться этой помощью, а ее размер повысится. Об этом рассказала в эфире телемарафона «Единые новости» первая заместительница министра социальной политики Дария Марчак.

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«Теперь семьи, которые раньше не имели права на такую поддержку (потому что у них доходы были выше, чем порог, установленный для этой программы) тоже могут ее получить, благодаря внесенным изменениям», — отметила замминистра.

В Минсоцполитики отметили, что это не единственные перемены. Также отменено ограничение возможности получать субсидию только в течение года.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно агентство ООН по делам беженцев сообщило о сокращении помощи для вновь прибывших украинских переселенцев из-за уменьшения финансирования со стороны США. Американская помощь, которая в 2024 году составляла 40% общего бюджета организации, была приостановлена. Это заставило ООН ограничить ряд важных гуманитарных программ.

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