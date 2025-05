«Мы погибнем в ядерном апокалипсисе?»: во время холодной войны жители городка Фульда на границе между ГДР и ФРГ боялись подходить к канализационным люкам

Как-то на одном из фломарктов Германии (рынки, где по выходным дням собираются люди, чтобы продать старые вещи, а чаще — просто пообщаться), я увидела продавца не совсем обычного товара. Пожилой немец выставил коллекцию детских настольных военных игр. Он с удовольствием со мной заговорил. Рассказал, что приехал из Казахстана еще в начале 90-х. Поздний переселенец. А эту коллекцию собирал чуть ли не полвека.

Многие названия были мне понятны: Siege of Warsaw (1939), Battle of Kiev, Battle of Stalingrad, Siege of Leningrad. Но название игры Fulda Gap ничего мне не говорило. Что это за битва? Когда она состоялась?

— Вы что, не слышали о Фульдском коридоре? — удивился мой собеседник. — Там же могла начаться третья мировая! СССР и союзники сначала победили Германию, а потом побили горшки… И повернули пушки друг против друга. Вот в Фульдском коридоре американцы и установили свои ядерные фугасы, чтобы взорвать русских, когда те будут наступать. Правда, в таком случае в воздух взлетела бы не только вся Германия, но и половина Европы.

Вот это да.