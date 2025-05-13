«Мы погибнем в ядерном апокалипсисе?»: во время холодной войны жители городка Фульда на границе между ГДР и ФРГ боялись подходить к канализационным люкам

Как-то на одном из фломарктов Германии (рынки, где по выходным дням собираются люди, чтобы продать старые вещи, а чаще — просто пообщаться), я увидела продавца не совсем обычного товара. Пожилой немец выставил коллекцию детских настольных военных игр. Он с удовольствием со мной заговорил. Рассказал, что приехал из Казахстана еще в начале 90-х. Поздний переселенец. А эту коллекцию собирал чуть ли не полвека. Многие названия были мне понятны: Siege of Warsaw (1939), Battle of Kiev, Battle of Stalingrad, Siege of Leningrad. Но название игры Fulda Gap ничего мне не говорило. Что это за битва? Когда она состоялась? — Вы что, не слышали о Фульдском коридоре? — удивился мой собеседник. — Там же могла начаться третья мировая! СССР и союзники сначала победили Германию, а потом побили горшки… И повернули пушки друг против друга. Вот в Фульдском коридоре американцы и установили свои ядерные фугасы, чтобы взорвать русских, когда те будут наступать. Правда, в таком случае в воздух взлетела бы не только вся Германия, но и половина Европы. Вот это да.

Речушка Фульда, которую летом можно было перейти вброд, явно не тянула на серьезное препятствие

Я, конечно, была в курсе, что после капитуляции Германии в 1945-м ее разделили на четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. Ну, а потом все пошли своими путями. Через четыре года, в 49-м, американцы, англичане и французы объединили свои зоны в Федеративную Республику Германия, а СССР решил строить социализм «в отдельно взятой стране» — ГДР. В разорванной на две части Германии возникла граница. Но о битве при Фульде, о которой американцы даже сделали игру Fulda Gap, что пылилась теперь на прилавке в пожелтевшей коробке, я ничего не знала. В чем и призналась продавцу. Да и где, собственно, находится эта Фульда?

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— Фульда — город в немецкой земле Гессен, — просветил меня он. — В 100 км на восток от Франкфурта-на-Майне. А Фульдский коридор — это две низменности между горами, по которым удобно перемещаться танкам. Фульда находилась возле линии размежевания между советской и американской оккупационными зонами в Германии. Ну, а потом эта линия размежевания стала государственной границей между ГДР и ФРГ.

— И что собирались в том коридоре делать?

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— Русские — наступать. Так сказать, экспортировать социалистическую революцию на Запад. Захватывать новые земли, и присоединять к СССР. Американцы — не дать им это сделать, не пропустить дальше в Западную Европу. А именно через Фульду должны были пойти войска Варшавского договора. Так вычислили эксперты. Ведь там был самый незащищенный участок границы.

Придя домой, я закрылась в кабинете и основательно углубилась в изучение вопроса. Нашла в интернете и карту времен холодной войны. Граница между ГДР и ФРГ начиналась от Балтийского моря на севере и заканчивалась на границе с Чехословакией, полностью подчиненной СССР. На первый взгляд, на всем протяжении немецко-немецкой границы, имелось вполне достаточно помех для того, чтобы не дать советским войскам продвигаться на Запад быстро. На Северогерманской низменности — болота, в середине — полноводные реки и каналы с отвесными бетонированными стенками, на юге — горы. И лишь один небольшой участок границы между восточногерманской Тюрингией и западногерманским Гессеном действительно выглядел совсем не защищенным…

Маленькая речушка Фульда, которую летом вообще можно было перейти вброд, явно не тянула на серьезное препятствие на пути советских войск. В самом деле, идеальное поле для прорыва…

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Советские военные в своих оперативных планах именовали этот участок Айзенахским проходом. Стоило его преодолеть, и через полтора часа советские танки добрались бы до Франкфурта-на Майне, финансовой столицы ФРГ. Дальше открывался путь на Люксембург, Париж и далее — везде, аж до самого Атлантического океана!

Американские военные, которые оставались в Западной Германии после войны, дали в свою очередь уязвимому участку совсем другое название — Fulda Gap, то есть Фульдский коридор, или Фульдская прореха.

Наиболее вероятные направления прорыва советских войск в районе Фульды. Фото с сайта moddb.com

По всем стратегическим прогнозам, Фульдский коридор мог стать первым полем битвы III мировой войны

Разумеется, к генеральному танковому сражению готовились обе стороны. В Тюрингии, напротив Айзенахского прохода, советские разместили одно из своих крупнейших войсковых соединений — 8-ю гвардейскую общевойсковую армию численностью до 90 тысяч человек. Она отличилась своими прорывами обороны противника во II мировой. В ее состав входило три стрелковых корпуса, артиллерийский корпус прорыва, три танковых полка и гвардейская танковая бригада, а также множество других соединений. Кроме прочего, поддержку в случае чего должны были обеспечить подразделения Фольксармии ГДР. Командовал в то время 8-й гвардейской армией генерал-полковник Чуйков, чье прозвище «генерал Штурм» уже говорило само за себя.

В 1949 году СССР уже успешно испытал ядерную бомбу. В 1954 году ее приняли на вооружение. Никто не сомневался, что Красная армия начнет свое большое наступление в Фульдском коридоре с ядерного удара. По всем стратегическим прогнозам, он мог стать первым полем битвы III мировой войны.

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Командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник В. И. Чуйков по прозвищу «генерал Штурм». Фото из Википедии

А что же американцы? Тут, как я выяснила, поначалу все было не так радужно. С 1951 года за Фульдский коридор отвечал V армейский корпус США, многочисленный и хорошо вооруженный. Его главный штаб размещался во Франкфурте-на Майне. Часть солдат корпуса (14-й бронекавалерийский полк, с 1972 года переформированный в 11-й) бдительно стерегла Фульдскую прореху.

Но был один нюанс. Основные силы корпуса находились… в США. И в случае начала войны с СССР солдаты полка, стоящего на Фульде, должны были вступить в бой и… задержать наступление советских войск аж на 48 часов. Именно столько времени понадобилось бы американцам, чтобы перебросить из США в Германию основные силы V корпуса в ходе операции REFORGER (англ. Return of Forces to Germany, «Возвращение войск в Германию»).

Легко сказать «задержать»! В США понимали: в неравном бою весь их полк был бы уничтожен. И командующий американским V корпусом генерал Пол Френсис Горман разработал новый план обороны. Сдерживать русских теперь надлежало не столько американским бойцам, сколько ядерным фугасам, которые он предложил установить на границе между ГДР и ФРГ.

Командующий V армейским корпусом генерал армии США Пол Френсис Горман, предложивший план обороны Фульдского коридора с использованием ядерных фугасов. Фото из Википедии

К началу 50-х годов американская военная промышленность уже научилась делать ядерные боеголовки малой и сверхмалой мощности (от 10 до 0,01 килотонны трот. экв.). Для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла 13 килотонн. Новые атомные боеголовки были намного компактнее и легче, чем первые атомные бомбы. Их мог переносить даже один человек. На основе этих боеголовок создали ядерные мины, которые можно было привести в действие дистанционно.

Американский ядерный фугас W45. Фото из Википедии

По плану Гормана ядерные фугасы стали устанавливать на путях предполагаемого наступления советского противника в Фульдском коридоре. Ничего особенного для этого не требовалось. Шахты для фугасов можно было вырыть как экскаватором, так и вручную. А сверху накрыть крышками от канализационных люков. Попробуй догадайся, что внутри!

В общей сложности в Фульдском коридоре установили 141 ядерный фугас с различными боеголовками. Пульт дистанционного управления фугасами находился в штабе командования V армейского корпуса. Боеголовки можно было приводить в действие в любой очередности, поодиночке или группами. Эту систему минирования и управления фугасами назвали Zebra-Package. Ясно, что, случись столкновение, обе стороны применили бы ядерное оружие. И хоть мир долгое время балансировал на грани атомной войны, все же ядерные боезаряды, появившиеся у американцев по ту сторону Фульдской прорехи, советских военных отрезвили.

Схема размещения ядерных фугасов в Фульдском коридоре. Фото из Википедии

Они никогда не делали попыток прорвать границу на этом участке, даже во время самых острых политических кризисов между СССР и Западом. Ни в октябре 1961 года, когда советские и американские танки чуть не вступили в бой на улицах Берлина возле Чек-Пойнт Чарли. Тогда все закончилось мирно, но противостояние перенеслось на Кубу (Карибский кризис 1962 года). Ни в сентябре 1983 года, когда дежурный советского радиолокационного пункта принял обычные облака за запущенные американцами межконтинентальные баллистические ракеты и готов был дать команду ракетной тревоги.

Западные политики и журналисты настолько уверовали в эффективность ядерного щита, что прозвали Фульдский коридор «Фермопилами холодной войны». По аналогии с Фермопильским ущельем в Древней Греции, где отряд из 300 спартанцев во главе с царем Леонидом сумел сдержать бесчисленную персидскую армию царя Ксеркса.

Военные США не делали тайны из системы ядерных фугасов, заложенных в Фульдском коридоре. Даже наоборот! Они раструбили об этом на весь мир, чтобы уменьшить число желающих сунуться в коридор. В США в 1977 году даже придумали настольную детскую игру Fulda Gap, состоявшую из игрового поля с инструкциями, карты земли Гессен и 400 игровых жетонов, изображающих ядерные атаки. А с развитием компьютерных игр-стрелялок, выпустили игру Fulda Gap из серии танковых стратегий.

Настольная детская игра Fulda Gap. Фото из Википедии

Компьютерная игра Fulda Gap. Фото из Википедии

В общем, американцам удалось всех изрядно напугать. И противника, и жителей Фульды. Несколько десятилетий во время Холодной войны они с опаской посматривали на все канализационные колодцы как в окрестностях, так и в городе, боясь к ним подходить. «Неужели нам суждено погибнуть в ядерном апокалипсисе?» — спрашивали в отчаянии они, и без того пережив ужасы американских бомбардировок в 1944 году. И хотя в самом городе ничего не устанавливали, а «лишь» 141 ядерный фугас в Фульдском коридоре, охваченным страхом немцам казалось, что мины на каждом шагу.

Неизвестные активисты залили десятки минных шахт бетоном

С конца 70-х годов прошлого века в Германии начались антивоенные протесты. Плакаты тех времен взывали: «Нет размещению ядерных ракет средней дальности!», «Нет войне в Европе!». Особенно сильно протестовали в земле Гессен. Ночами с 9 на 12 декабря 1983 года неизвестные активисты залили бетоном десятки минных шахт на дорогах и мостах в Восточном Гессене, сделав их непригодными для использования. Американцы возмутились. Они защищают Европу от дальнейшего вторжения русских, а немцы заливают средства защиты бетоном!

А 29 сентября 1984 года уже в самой Фульде, которая находится в центре региона Восточный Гессен, 30 000 сторонников движения за мир устроили «лежачий» перформанс. Они демонстрировали, сколько может погибнуть людей, если ядерные заряды, оставшиеся в минных шахтах, будут приведены в действие.

Проблема ядерной безопасности решилась сама собой, с распадом Варшавского военного пакта, падением Берлинской стены и объединением двух Германий в 1989 году. А чуть позже рухнул и сам СССР. Советские военные формирования уже не могли получать приказы начать войну против Запада, и до 1994 года их полностью вывели из Германии.

Разминирование же Фульдского коридора началось в 1991-м и было полностью закончено к 1998 году. Жители города Фульда облегченно вздохнули. Теперь они могли не бояться ядерного апокалипсиса. Так что битва при Фульде, к которой все так готовились и которую даже выпустили в продажу американские производители в виде детской военной игры, не состоялась. Хотя вполне могла… И слава Богу!

Но линия разграничения между Цивилизацией и Мордором никуда не исчезла. Она просто переместилась на две тысячи километров на Восток, на земли Украины, где сейчас Мордор пытается взять реванш за проигранную холодную войну.

Где именно сегодня проляжет эта линия, никто в мире предсказать не может. Но героическими усилиями украинских воинов она была стабилизирована, хоть мы и лишились более 20% нашей территории. Хочется верить, что эту линию отодвинут до границ Украины 1991 года, после чего на ее месте между двумя кардинально разными мирами образуется новая Берлинская, вернее, Украинская стена.

Вот и все, что осталось от бывшей границы между ГДР и ФРГ, на участке между городами Гайза (Тюрингия) и Растдорф (Гессен). Высокая башня справа – бывший наблюдательный пункт «Альфа» на западногерманской стороне. Фото из Википедии

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Берлине на распиаренном пропагандой СССР мемориале в Трептов-парке павшим советским воинам… нет ни одного имени погибшего советского солдата.

На фото в заголовке: Шахты ядерных фугасов были накрыты крышками от канализационных люков. Попробуй, догадайся, что внутри — канализационный коллектор или ядерная 10-килотонная боеголовка? Главный реставратор, доктор Христиан Дюмлер показывает одну из минных шахт на дороге из Вайхерсмюле в Мозенберг. Фото с сайта Neue Presse

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