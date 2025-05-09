В Берлине на распиаренном пропагандой СССР мемориале в Трептов-парке павшим советским воинам… нет ни одного имени погибшего советского солдата

Меня не покидало ощущение, что чего-то не хватает…

Все-таки мое комсомольское прошлое и мифы советских времен, умалчивающие о темных сторонах победы, давало о себе знать. Я шла к солдату, который давил сапогом свастику и спасал маленьких девочек, демонстрируя благородство освободительной миссии советского народа во Второй мировой, а не к победителю, насилующему немок и реквизирующему швейные машинки и велосипеды у местного населения… Мое сердце стучало.

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Каменные знамена перед входом к местам захоронения

Самый крупный советский мемориал за пределами СССР, открытый 8 мая 1949 года в берлинском Трептов-парке, поражал своим размахом. Чтобы попасть на само кладбище, нужно было пройти мимо скульптуры скорбящей Родины-матери, меж двух склоненных каменных знамен, и лишь тогда взору открывалось огромное поле с пятью большими братскими могилами в виде клумб. По бокам — могилы поменьше и обелиски с барельефами. А вдали, на вершине рукотворного насыпного кургана — легендарная огромная бронзовая 70-тонная статуя советскому солдату-освободителю. Работа обласканного властью скульптора Вучетича, того самого, кто еще изваял бронзовую женщину с мечом на Мамаевом кургане в Волгограде. В общем, привычный советский ампир, сохранившийся еще во многих городах Украины.

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Но, проходя по кладбищу, я ощущала странное чувство, как будто здесь чего-то не хватало. И, только дойдя до самой статуи, поняла, чего.

На братских могилах не было плит с именами погибших!

Это как? Не было имен погибших и на белых мраморных обелисках с барельефами, изображающими страницы истории Великой Отечественной войны, установленных по бокам от могил. Зато на каждом обелиске значилось имя: «И. Сталин». Оно стояло под многочисленными цитатами вождя. На русском и на немецком. 16 раз. По количеству обелисков и по числу республик, вместе с Карело-Финской ССР, входивших в состав СССР с 1940 по 1956 годы. И 17-й раз — в Памятном зале под искусственным курганом, на котором стоит фигура воина. Только не на обелиске, а уже на мозаичном панно с изображением представителей разных народов, которые возлагают венки на могилу советских воинов.

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Все это так не походило на немецкие кладбища, которые я уже успела здесь изучить. Даже в самом маленьком немецком хуторе на кладбище обязательно есть стела с именами местных жителей, погибших на войне. Как на Первой мировой, так и на Второй. Или ряды невысоких скромных крестов с каменными табличками в земле, где указана фамилия и годы рождения и смерти. Списки жертв войны есть также и в Книгах Памяти в местных церквях, и в определенные дни пасторы проводят молебны, вспоминая каждого, кто погиб в тех войнах, пусть даже о них до сих пор спорят историки.

На всех 16 обелисках повторяется лишь одна фамилия - Сталин, которой подписаны его "мудрые" цитаты

Но то, что было в Трептов-парке, при всем его внешнем гигантском величии и колоссальных финансовых затратах, по сути напоминало скотомогильник. Просто груда безвестных останков, зарытых бульдозером в траншею, и сверху — клумба. И мудрые цитаты товарища Сталина по бокам. На информационных щитах возле мемориала тоже не было ни имен погибших, ни воинских званий, ни номеров воинских частей…

Невероятно.

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Немцы ведут учет всех жертв. Русским это не надо

Памятник в Трептов-парке считается символом битвы за Берлин, которая стала заключительным аккордом войны. Сюда в 1946—1947 году перенесли из братских могил, расположенных по всему Берлину, останки более 7 200 советских воинов, погибших в боях за Берлин в районе Тиргартен (также захоронения были сделаны еще и в двух других локациях Берлина). Семь тысяч погибших, из них 4430 неопознанных — и это только в небольшом берлинском районе! И больше 78 тысяч погибших — при взятии всего Берлина. Где их имена на могилах? Или это до сих пор военная тайна? Даже если тела были не опознаны, что помешало творцам самого известного в СССР мемориала из уважения к павшим указать «Неизвестный солдат», как часто писали на многих памятниках в Союзе?

Судя по всему, момент «безымянного кладбища» в грандиозном советском проекте, проходившем множество строжайших согласований, доставлял советским и современным российским пропагандистам много неудобств. Они то откровенно лгали, утверждая, что в Трептов-парке имена всех погибших таки высечены на камне, то уверяли, что определить личности более, чем 4430 неопознанных тел «не представлялось возможным». И это в ситуации, когда Берлин был покорен и по штабным архивам вполне реально было установить личность каждого погибшего советского воина…

На обелисках с барельефами - сцены из жизни трудящихся СССР в мирное время и во время войны. Но ни одного имени погибшего воина

Современные российские военные историки, зацикленные на теме Великой Отечественной войны и вбивающие военно-патриотические нарративы даже в головы младенцев, наряженных в солдатские пилотки с красной звездой, тоже не стали устанавливать историческую правду об именах солдат, похороненных в Трептов-парке. Может, потому что погибших было в разы больше? И реальные имена, а значит и реальное количество погибших советских солдат подтвердило бы мнение зарубежных историков как о кровожадности советских полководцев, готовых завалить улицы Берлина трупами своих солдат, так и о бессмысленности штурма Берлина. А этого допустить было никак нельзя.

Известно, что по интенсивности среднесуточных потерь Берлинская операция превзошла даже сражение на Курской дуге. Американские военные еще в те времена удивлялись: зачем нужно было брать штурмом столицу уже издыхающей Германии, пусть хорошо укрепленную немцами, но надежно окруженную тремя советскими фронтами, когда ее можно было просто взять в осаду и заставить сдаться без лишних жертв с обеих сторон? Зачем было (по решению Жукова) бросать на улицы танки, и заваливать их трупами своих солдат?

Но Сталин торопил события и хотел взять Берлин непременно к Первомаю. Поэтому людей не считали. И не берегли для дальнейших боев. Конец же войне!

Творцы меморила, где нет ни одного имени погибшего бойца, так и не поняли, что надпись на плите выглядит издевательски

Впрочем, нашлись все-таки люди, родственники погибшего воина, сломавшие советскую систему, где жизнь человека ничего не стоит. На одной из боковых могил в Трептов-парке я увидела небольшой портретик с надписью:

Иванов Михаил Ильич

Сержант РККА

05.12.1926 — 23.04.1945

Это и все сведения о 7200 похороненных здесь советских бойцах. За более подробной информацией организаторы мемориального комплекса рекомендуют обращаться в… Сенат Берлина или в Вюнсдорф, за Книгой Памяти, составленной дотошными немцами. Ведь немцы ведут учет всем жертвам, немцы ищут достоверную информацию о погибших. А русским она не нужна. Удобны ли такие поиски родственникам и потомкам погибших — русских не интересует. Ведь мемориал в Трептов-парке — это не памятник павшим. Это памятник тоталитаризму, лучшим пьедесталом для которого являются человеческие кости.

Уходя из Трептов-парка, на одной из плит этого громадного анонимного кладбища я вижу пафосную надпись, высеченную заботливым резцом советского скульптора: «Родина не забудет своих героев».

А как же.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение аналитика о том, что если Украина проиграет нынешнюю войну россии, то украинцам устроят геноцид.

На заглавном фото: Бронзовый солдат с девочкой на руках в Трептов-парке в Берлине

Фото Ларисы Крупиной

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