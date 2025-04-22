Тайные отчеты о разработке первой в мире атомной бомбы спрятали в выгребной яме: ровно 80 лет назад потерпел крах «Урановый проект» нацистов

Хайгерлох (нем. Haigerloch) — крошечная немецкая коммуна, затерянная в отрогах Швабского Альба в земле Баден-Вюртемберг. Там до сих пор нет железнодорожной станции, а автобус ходит раз в два часа из ближайшего города. В сороковых годах прошлого века это был вообще медвежий угол. То, что надо для тайного объекта! Именно здесь в ноябре 1943 года заложили секретную лабораторию, которая должна была дать фюреру первую атомную бомбу. И именно здесь, 23 апреля 1945 года разведывательная американская группа ее разоблачила, что стало одновременно и большой радостью, и большим разочарованием. Мы вспоминаем эту историю Второй мировой во времена, когда идет еще более страшная война с потомками нацистов — россиянами.

Случайное открытие

Кто бы мог подумать, что самое страшное изобретение человечества — атомная бомба, началось со случайного открытия. В 1938 году в берлинском институте Кайзера Вильгельма, немецкие ученые во главе с Отто Ганом, облучали образцы урана (самого тяжелого из известных на то время химических элементов) пучком нейтронов. Всего-навсего они стремились получить трансурановые (не существующие в природе, более тяжелые, чем уран) элементы, но так этого и не добились. Вместо этого образовались более легкие атомы бария. Удивительно!

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В лаборатории работала ассистентка Отто Гана, Лиза Мейтнер. Она, собственно, и обнаружила, что «виновником» появления атомов бария в опытных образцах урана был нестабильный изотоп урана 235, Он содержится в природном уране в количестве около 0,7%. Но если его облучить нейтронами, он распадается, образуя цепную реакцию и выделяя бешеную энергию. Настолько бешеную, что из 1 кг урана можно получить 24 млрд киловатт-часов энергии — примерно столько же, как при сжигании 3 млн тонн угля!

Цепная реакция деления ядра урана 235

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Расщепившие уран: профессор Отто Ган и его ассистентка Лиза Мейтнер в лаборатории. Дружеские отношения Ган и Мейтнер сохраняли до конца жизни

Отто Ган со своим помощником Фрицем Штрассманом поспешили заявить о своем открытии в журнале Naturwissenschaft в январе 1939 года. Лиза Мейтнер, еврейка из Австрии, в число авторов открытия ядерного деления не попала, иначе были бы неприятности и для ее коллег, и для самой Лизы. В середине 1938 года она покинула Германию, чтобы не попасть под «окончательное решение еврейского вопроса». Отто Ган помог ей нелегально эмигрировать через Голландию в Швецию, откуда она уже добралась до США.

Научная ошибка или преднамеренный саботаж?

В апреле 1939 года Гана и Штрассмана пригласили на научную конференцию в Рейхсминистерстве образования. Там их включили в «Рабочую группу по ядерной физике», неофициально называвшуюся «Урановым клубом», где был собран весь цвет немецкой науки.

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Вернер Гейзенберг, ученый, который возглавил «Урановый проект» и мог стать немецким «отцом атомной бомбы»

Проект курировал ученый Вернер Гейзенберг.

В 1940 году в Гамбурге, Берлине, Лейпциге и Гейдельберге на нескольких маломощных реакторах начались первые многообещающие эксперименты по созданию урановой бомбы.

Схематическое внутреннее построение и внешний вид «Uranmaschine», как немецкие исследователи называли свой реактор. Он представлял собой две сферические формы, (одна вложенная в другую), заполненные урановым порошком. Пространство между ними было заполнено тяжелой водой. Все это находилось в алюминиевом сферическом контейнере. В «урановую машину» вмещалось 750 килограммов уранового порошка и 140 килограммов тяжелой воды. Контейнер опускался в бассейн, также заполненный тяжелой водой, в середине которого происходило облучение контейнера пучками нейтронов

Но уже 23 июня 1942 года в Лейпциге произошел первый инцидент: в урановый порошок попала вода и произошел взрыв водно-урановой смеси. (Подобная авария, только в гораздо больших масштабах, произошла через 44 года в Чернобыле — Авт.) Чудом никто из присутствующих не пострадал.

Однако, как немцы ни старались, но быстро создать атомную бомбу не смогли.

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Во-первых, страна не имела достаточных запасов урана для создания хотя бы одной атомной бомбы. Главным производителем урана в Германии была компания Auergesellschaft в Ораниенбурге с небольшим количеством урановых шахт на территории Германии. Даже после аннексии Судетской области Чехословакии, когда немцы получили доступ к урановому руднику в долине Санкт-Йоахим, урановой руды катастрофически не хватало. Впрочем, после оккупации Бельгии нацистам удалось захватить большие запасы урановой руды, вывезенной бельгийскими колонизаторами из Конго. Их хватило на эксперименты до конца 1944 года.

Во-вторых, ученые не могли определиться в выборе вещества — замедлителя нейтронов. Обычный «быстрый» нейтрон пробивал ядра урана 235 насквозь и выскакивал, не вызывая никакой реакции. Реакция в ядре начиналась лишь тогда, когда оно поглощало «медленный» нейтрон, задержанный какой-либо средой. В первых своих экспериментах по расщеплению урана Вернер Гейзенберг использовал в качестве замедлителя парафин или твердую углекислоту (сухой лед). Но так и не получил желаемого результата.

Несколько лучший результат для замедления нейтронов показала тяжелая вода D 2 O. С ней экспериментировали все страны, которые имели свои ядерные программы. Главной проблемой тяжелой воды была ее высокая стоимость. К тому же в Германии тяжелую воду никто не производил, ее приходилось закупать в Норвегии, у предприятия Norsk Hydro.

Комплекс зданий фирмы Norsk Hydro в Вермоте (Норвегия), которая обеспечивала «Урановый проект» тяжелой водой

В университете Гейдельберга, где располагалась одна из четырех лабораторий, пытались замедлить нейтрон графитом. Но поняли: графит, имеющий примеси бора, слишком замедляет скорость нейтронов, и они не имеют достаточной энергии для проникновения в ядро. А более чистого графита немецкая промышленность не выпускала.

Ученые зашли в тупик и немецкий «Урановый проект» накрылся, поскольку направил исследования на ошибочный путь использования тяжелой воды, с которой нацисты имели большие проблемы.

Было ли это научной ошибкой или умышленным саботажем — историки не дают однозначного ответа. Но очевидно, что большинство немецких и европейских ученых имели еврейские корни, или просто не разделяли национал-социалистических идей. С приходом к власти Гитлера им пришлось сделать для себя моральный выбор: либо погибнуть в открытом противостоянии с системой, либо эмигрировать, либо замолчать. Некоторым ученым удалось покинуть Германию и оккупированную ею Европу: Лизе Мейтнер, Альберту Эйнштейну и Нильсу Бору.

Тем же, кто не смог уехать, оставалось просто имитировать усердную работу, не стремясь к положительному результату.

Проект «Манхэттен»

В августе 1939 года группа ученых-физиков, которым удалось эмигрировать из нацистской Германии, направили руководству США знаменитое «письмо Эйнштейна Рузвельту». Они предупредили о возможной разработке нацистской Германией чрезвычайно мощной бомбы нового типа. И призвали США обеспечить накопление запасов урановой руды и финансировать исследования ученых в области цепных ядерных реакций, в том числе и исследования Энрико Ферми.

США начало собственную национальную программу создания ядерного оружия, которая получила название «Проект Манхэттен». В проекте было задействовано около 129 тысяч человек. В нем участвовали ученые с мировым именем: Рудольф Пайерлс, Отто Фриш, Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Нильс Бор, Клаус Фукс, Лео Сцилард, Джон фон Нейман, Ричард Фейнман, Джозеф Ротблан, Виктор Вайскопф, Герберт Йорк, Георгий Кистяковский и многие другие. К секретному проекту присоединились многие крупные ученые, эмигрировавшие в 1933 году из Германии. Научным руководителем проекта назначили Роберта Оппенгеймера, а военным куратором — генерала Лесли Гровса.

Все работали на пределе своих возможностей, чтобы как можно быстрее создать ядерное оружие, способное остановить Гитлера. Тревоги добавлял и тот факт, что в немецких научных журналах перестали появляться публикации на тему ядерной физики. Однако американская разведка докладывала, что Германия продолжает закупать тяжелую воду в Норвегии в огромных количествах. Итак, урановые исследования идут полным ходом, но они тщательно засекречены.

Резервуары для хранения тяжелой воды

В 1942 году США создали специальную разведывательную группу из ученых-физиков, которая должна была отслеживать все действия немцев по «Урановому проекту». Поскольку эту разведгруппу возглавил тот же генерал Лесли Гровс, то ей было дано кодовое название «Миссия Алсос», по его фамилии, переведенной на греческий: «Groves» (англ.) — «Alsos» (греч.) — «Роща».

Генерал армии США Лесли Гровс, военный куратор «проекта Манхэттен» и руководитель «Миссии Алсос»

Одной из задач «Миссии Алсос» было лишить гитлеровских ученых тяжелой воды, необходимой для экспериментов, совершив диверсию на норвежском заводе Norsk Hydro в городе Вермот. После нескольких неудачных попыток взорвать завод, одна из них, операция Gunnerside в конце февраля 1943 года, увенчалась успехом. Однако немцы быстро восстановили завод и продолжили производство тяжелой воды.

«Отступление» уранового проекта в Хайгерлох

С конца 1942 года у Вермахта началась полоса неудач. Получив ряд сокрушительных поражений на восточном фронте, немецкая армия начала отступление в Европу. Удачная высадка десанта англо-американских союзников в Сицилии в июле 1943 года лишила Германию приспешника в виде мусолиниевской Италии. Союзники регулярно бомбили Гамбург, Берлин, Лейпциг и Гейдельберг. И все расположенные там исследовательские центры уранового проекта перевели в труднодоступный южный горный район в земле Баден-Вюртемберг, в городок Хайгерлох.

Там, в бывшем погребе под замковой церковью, заложили реактор новой конструкции: глубокий круглый бассейн, обложенный графитовыми кубиками и заполненный тяжелой водой, в который специальным механизмом можно было опустить урановые кубики, подвешенные на тросиках. Это позволяло бомбардировать уран нейтронами со всех сторон.

Кубики, сделанные из обогащенного урана, размером всего 5x5x5 см, 2,5 килограмма каждый, впоследствии получили название «кубиков Гейзенберга», по фамилии руководителя «Уранового проекта». Всего было 664 кубиков на 78 тросах.

Последний нацистский атомный реактор в Хайгерлохе с урановыми «кубиками Гейзенберга»

Опыты продолжались весь 1944 год. Но самоподдерживающуюся цепную реакцию так и не удалось получить.

К тому времени Гитлер уже потерял всякую надежду на создание атомного чудо-оружия, и финансировал проект по остаточному принципу. Впрочем, в феврале 1945 года ученые еще получили последнюю партию материалов для экспериментов: уран из конголезской руды, тяжелую воду, графит и тому подобное. Но времени не оставалось. 26 марта 1945 года 7 армия США пересекла Рейн и вошла в Германию. Среди ее подразделений находилась и та самая «Миссия Алсос» — разведгруппа из ученых-физиков, которая отслеживала все действия немцев по «Урановому проекту».

Поиски секретной лаборатории

30 марта американские войска заняли Гейдельберг, где ранее в университете была одна из лабораторий уранового проекта, которую потом перенесли в поселок Хайгерлох в 150 километрах. Но «охотники за бомбой» смогли арестовать в Гейдельберге только физиков Вальтера Боте и Вольфганга Гентнера, которые не захотели бросить на произвол судьбы свой циклотрон в университетской лаборатории. Куда делся основной научный коллектив уранового проекта — никто точно не знал. Из сбивчивых объяснений пленных ученых можно было понять, что коллеги перебрались куда-то на юго-восток, в отроги Швабского Альба.

Сотрудникам «Миссии Алсос» пришлось напрячься. Южная часть земли Баден-Вюртемберг, по результатам Ялтинской конференции 1945 года, должна была отойти к французской зоне оккупации. Нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы участники уранового проекта, а также их лаборатория в Хайгерлохе и результаты исследований попали в руки французов.

Между тем, одни из руководителей проекта Вирц и фон Вайцзеккер, понимая, что война проиграна, решили похоронить секретную лабораторию, сохранив результаты исследований в тайне. Тяжелую воду слили в бочки и перенесли в подвал старой мельницы. А научные документы, включая секретные отчеты, фон Вайцзеккер спрятал в выгребной яме за своим домом в Хёхингене.

Но сотрудникам «Миссии Алсос» удалось разыскать и арестовать и руководителя проекта Гейзенберга, и остальных ученых из проекта, которые разбежались по всей Германии. Те сначала отказывались от показаний, считая, что их работа более продвинутая, чем у американцев. Однако после многочисленных допросов и обещания, что им будет разрешено продолжить свои исследования, Вирц и фон Вайцзеккер раскрыли свои тайники: не только выгребную яму с документами, но и секретную лабораторию в Хайгерлохе.

23 апреля 1945 года сотрудники «Миссии Алсос» раскопали секретную лабораторию в Хайгерлохе. В поле, под замковой церковью, им удалось найти 659 из 664 урановых кубиков. Остальные исчезли бесследно — за исключением одного кубика, который был найден детворой неподалеку от дома экс-руководителя «Уранового проекта» Гейзенберга, почти через два десятилетия. Когда дети толкали его ногами, он искрил. Подобно магнию, фрагменты урана могут вспыхивать при контакте с кислородом.

23 апреля 1945 года сотрудники «Миссии Алсос» обнаружили и демонтировали немецкий атомный реактор в Хайгерлохе

Завершив свою миссию, разведчики обнаружили, что США зря волновались. Ведь работы немецкого «Уранового проекта» намного отставали от работ американского проекта «Манхэттен»! Это была и радость, и разочарование одновременно. Немецким ученым до конца войны так и не удалось получить устойчивую цепную реакцию, в то время как американцы 16 июля 1945 года уже испытали первую атомную бомбу на полигоне в Неваде.

Почему же немцы «стратили»?

В немецкой команде «Уранового проекта» Вальтер Боте из Гейдельбергского университета доложил, что немецкий графит нельзя использовать как замедляющее вещество для нейтронов. А в американской команде «Манхэттена» Энрико Ферми не поленился заказать у производителей особо чистый графит, и сделал из него графитовые стержни, замедляющие скорость ядерной реакции, которые используются сейчас во всех ядерных реакторах мира.

В немецкой команде при облучении урана нейтронами проигнорировали возникновение плутония — трансуранового элемента, считая его побочным и «лишним» продуктом реакции. А в американской решили испытать этот «лишний продукт» и обнаружили, что он еще лучше подходит для создания атомной бомбы, чем уран.

Ну и, пожалуй, самой главной причиной того, что нацисты так и не смогли сделать атомную бомбу, было… признание самого руководителя «Уранового проекта» Вернера Гейзенберга. На допросе он заявил, что никогда не хотел использовать атомную энергию как орудие убийства, а всегда мечтал об атомных электростанциях.

Он, конечно, мог и соврать. Но хочется верить, что именно из-за этого совестливого ученого Гитлер так и не получил атомную бомбу до конца войны.

Ранее сообщалось, что Украина восстановила секретное оружие.

На фото в заголовке вход в секретную атомную лабораторию в городке Хайгерлох. Теперь здесь музей

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