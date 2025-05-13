Второй иностранный: во французских колледжах и лицеях будут изучать украинский язык

В сентябре 2025 года во Франции стартует пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного. Об этом сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на Посольство Украины во Франции.

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Как говорится в сообщении, украинский язык будут изучать во французских лицеях и колледжах. В дипломатическом представительстве отметили, что это стало возможным в результате длительной и последовательной работы Посольства во взаимодействии с французскими партнерами — Министерством национального образования, Министерством Европы и иностранных дел Франции, а также депутатами Национального собрания

По словам министра национального, высшего образования и исследований Франции Элизабет Борн, первые практики будут реализовываться в четырех академических регионах Франции, в частности: Парижском, Приморских Альпах (Ницца), Версале, Кретее.

Об этом чиновница сообщила в своем письме к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

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В свою очередь, в украинском посольстве отметили, что такая кампания является важным шагом к более широкому признанию украинского языка во французском образовании.

Стоит отметить, что во французских учебных заведениях второй иностранный язык вводится с 12 лет, то есть, после начальной школы. Он дополняет английский, который дети изучают с начальных классов. При этом ученики старших классов лицеев смогут изучать украинский язык как часть подготовки к высшему или профессиональному образованию.

По информации «Укринформа», по состоянию на конец 2024 года на территории Франции функционировали 22 украинских образовательно-культурных центра. При этом, до полномасштабного вторжения рф — только пять.

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В агентстве отмечают, что большинство этих образовательных учреждений позиционируют себя как украинские субботние или воскресные школы, ориентированные на преподавание украинского языка, литературы и истории, развитие и поддержание творческих способностей.

Напомним, Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в Украине приняли и начали внедрять в жизнь задолго до начала широкомасштабной российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила законопроект о правах нацменьшинств, который нужен для вступления в ЕС.

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