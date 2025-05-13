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Собираетесь стирать одежду? Тогда ищите вилку (неожиданный лайф-хак для хозяек)
Многие хозяйки знают, что для более эффективной стирки иногда можно позволить себе стирать вещи с помощью соды или добавляя к ним лед.
О еще одном, довольно необычном методе стирки рассказала эксперт Мелисса Мейкер.
По ее словам, иногда наиболее совершенной стиралке нужна помощь с помощью обычного столового прибора — вилки. Разместив вилку внутри стиралки, можно предотвратить запутывание вещей, а также повреждение ткани, из которых они изготовлены.
«Вилка не становится волшебным предметом — она просто эффективно предотвращает хаос внутри барабана стиральной машины» — объясняет эксперт.
При этом Мелисса добавляет, что этот простой метод долгие годы применяли профессиональные стиральщицы, но современные производители бытовой техники предпочитают не упоминать о нем.
Главная функция вилки — защита молний и металлических деталей одежды. Когда вы стираете куртку с незакрытой молнией, ее зубцы могут поцарапать барабан и повредить другие вещи. Решение простое: возьмите обычную вилку, застегните с ее помощью молнию и проденьте зубцы вилки через отверстие в бегунке. Металлическая часть вилки не даст молнии открыться, а ручка надежно зафиксирует ее положение.
Преимущества использования вилки во время стирки
Оказывается, этот способ активно употребляется даже в профессиональных химчистках для сохранения дорогостоящей фурнитуры. По данным исследования LG Electronics, около 30% поломок барабана происходят именно из-за ударов незакрепленных молний.
Кроме того, если положить вилку в барабан вместе с бельем, ее жесткие зубцы разобьют водоворот воды, который формируется при вращении. В результате белье не собьется в комок, а постепенно промывается. Особенно это важно при стирке тонких тканей, таких как шелк или кружево.
Но почему именно вилка, а не специальные шары для стирки? Металлические шары создают много шума и могут повредить барабан. Вилка же компактна, работает бесшумно и всегда находится под рукой. По данным исследования Consumer Reports, 85% попробовавших этот метод людей отказались от пластиковых аксессуаров в пользу обычной вилки.
Важные нюансы использования
При использовании вилки есть несколько важных моментов. Не используйте вилки с острыми зубцами или деформированные, они могут порвать ткань. Для больших молний, например на пуховиках, лучше взять две вилки и закрепить их с разных сторон. К тому же не стоит стирать вилку вместе с посудой — она может поцарапать кастрюли.
Зачем все эти заботы?
Средняя стоимость ремонта барабана — удовольствие не из дешевых. Вилка помогает продлить срок службы как стиральной машины, так и ваших вещей.
К тому же вилка помогает бороться со статическим электричеством. Если после стирки потереть зубцами вилки по синтетической одежде, статическое электричество исчезнет благодаря нейтрализующим заряд микроразрядам.
Однако стоит помнить: не нужно использовать вилку во время стирки шерсти или кашемира — жесткий контакт может повредить нежные волокна. Для деликатных тканей лучше завернуть вилку в носок или положить в специальный стиральный мешок.
Напомним, блоггер Марина рассказывала, как сделать «генеральную чистку» для стирали.582
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