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россию официально признали виновной в сбитии Boeing MH17 над Донбассом
российскую федерацию официально обвинили в уничтожении над Донецкой областью в июле 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
По информации ВВС, Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал россию ответственной за катастрофу над Донбассом в июле 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.
В Совете ICAO обвинили россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. Вопрос выплаты компенсаций Россией Совет ICAO рассмотрит позже.
Как сообщает ВВС, дело в ICAO, которая является учреждением ООН, направили в 2022 году правительства Австралии и Нидерландов, которые приветствовали решение.
Отмечается, что большинство пассажиров на борту сбитого самолета были из Нидерландов. На борту также находились 38 человек из Австралии, 10 граждан Великобритании и граждане Бельгии и Малайзии.
«Мы призываем Россию наконец признать свою ответственность за этот ужасный акт насилия и возместить убытки за свое возмутительное поведение», — заявил глава МИД Австралии Пенни Вонг.
В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что решение ICAO является четким сигналом международному сообществу, что «государства не могут безнаказанно нарушать международное право».
«Решение Совета ICAO по делу МН17 — это еще один важный шаг в привлечении рф к ответственности», — заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, которая также является представительницей при ICAO.
В ходе расследования Международная следственная группа установила, что MH17 сбила ракета, выпущенная из российской ракетно-зенитной установки «Бук».
Кроме того, в 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек, включая так называемого бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игоря Гиркина, виновными в причастности к катастрофе самолета и заочно приговорил к пожизненному заключению.
В то же время, руководство рф вместе со своими донбасскими марионетками несколько раз меняли свою версию того, кто и как сбил малайзийский самолет, и последовательно отрицали причастность к катастрофе.
Как сообщают «ФАКТЫ», после восьми лет следствия, сопровождавшихся бредовыми версиями россии о якобы наличии свидетелей сбития «Боинга» самолетами Воздушных Сил Украины — на высоте более 10 км, суд в Нидерландах заявил, что, вероятнее всего, лайнер был сбит российским ЗРК «Бук».
Одним из виновных в этом был назван офицер российских спецслужб Игорь Гиркин, который ранее захватил Славянск, а ныне отсиживает 4 года в российской колонии.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской системой ПВО. Это четвертый мирный борт за 10 лет.157
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