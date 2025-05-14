российскую федерацию официально обвинили в уничтожении над Донецкой областью в июле 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

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По информации ВВС, Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал россию ответственной за катастрофу над Донбассом в июле 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.

В Совете ICAO обвинили россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. Вопрос выплаты компенсаций Россией Совет ICAO рассмотрит позже.

Как сообщает ВВС, дело в ICAO, которая является учреждением ООН, направили в 2022 году правительства Австралии и Нидерландов, которые приветствовали решение.

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Отмечается, что большинство пассажиров на борту сбитого самолета были из Нидерландов. На борту также находились 38 человек из Австралии, 10 граждан Великобритании и граждане Бельгии и Малайзии.

«Мы призываем Россию наконец признать свою ответственность за этот ужасный акт насилия и возместить убытки за свое возмутительное поведение», — заявил глава МИД Австралии Пенни Вонг.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что решение ICAO является четким сигналом международному сообществу, что «государства не могут безнаказанно нарушать международное право».

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«Решение Совета ICAO по делу МН17 — это еще один важный шаг в привлечении рф к ответственности», — заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, которая также является представительницей при ICAO.

В ходе расследования Международная следственная группа установила, что MH17 сбила ракета, выпущенная из российской ракетно-зенитной установки «Бук».

Кроме того, в 2022 году окружной суд Гааги признал трех человек, включая так называемого бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игоря Гиркина, виновными в причастности к катастрофе самолета и заочно приговорил к пожизненному заключению.

В то же время, руководство рф вместе со своими донбасскими марионетками несколько раз меняли свою версию того, кто и как сбил малайзийский самолет, и последовательно отрицали причастность к катастрофе.

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Как сообщают «ФАКТЫ», после восьми лет следствия, сопровождавшихся бредовыми версиями россии о якобы наличии свидетелей сбития «Боинга» самолетами Воздушных Сил Украины — на высоте более 10 км, суд в Нидерландах заявил, что, вероятнее всего, лайнер был сбит российским ЗРК «Бук».

Одним из виновных в этом был назван офицер российских спецслужб Игорь Гиркин, который ранее захватил Славянск, а ныне отсиживает 4 года в российской колонии.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской системой ПВО. Это четвертый мирный борт за 10 лет.

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