Селена Гомес ответила на слухи об измене ее жениха Бенни Бланко

Селена Гомес не сидит сложа руки, когда дело доходит до опровержения слухов. 32-летняя певица четко дала понять поклонникам, что с ее давней подругой Терезой Мари все хорошо. На днях звезда опубликовала ностальгический пост в Instagram, показав слайд-шоу с милыми снимками людей из близкого круга. Впереди и в центре была фотография Тейлор Свифт в рамке и ее снимок с Терезой Мари, пишет Hola.

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Этот момент вызвал удивление, поскольку ходили слухи о возможном разрыве между ними после того, как поклонники заметили, что Селена тихо отписалась от Терезы в Instagram. Некоторые даже предполагали, что Бенни Бланко, жених Селены, как-то к этому причастен.

Но вот пост Гомес с непринужденной подписью об отдыхе и воспоминаниях: «Небольшой взрыв из прошлого, потому что я лежу горизонтально и кое-что вспоминаю». Это читалось как небрежный, но в то же время острый ответ на шум вокруг нее.



Многих отписка повергла в шок. Тереза Мари — не просто очередная инфлюэнсерша, она является автором OnlyFans, но, что еще важнее, она годами была частью круга Селены. Они впервые встретились во время совместной работы в 2018 году, а до 2019 года Селена публично восхищалась их дружбой. В трогательном посте она написала: «Она научила меня смотреть на жизнь весело, беззаботно и ободряюще. Она показала мне, как быть сильной и бесстрашной женщиной… Я люблю тебя и так горжусь тобой». Связь казалась крепкой.

С ростом публичности и помолвкой Селены с музыкальным продюсером Бенни Бланко «детективы» соцсетей начали плести теории о неверности и романе между Бенни и Терезой. Но вот в чем дело: ни одна из теорий не нашла подтверждения. У Селены не было никаких заявлений, только карусель в Instagram и легкая ностальгия.

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Ее решение включить Терезу в фотоподборку было либо чистым стечением обстоятельств (маловероятным), либо мягким стратегическим запуском сообщения: здесь нет никаких ссор и никакого скандала с изменой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хейли Бибер осудила видео с дискредитацией Селены Гомес и Бенни Бланко.

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