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Россияне нанесли ракетный удар по Сумам
Россияне продолжают обстреливать Украину. Днем 14 мая оккупанты нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. Взрыв произошел в 14:45. Есть погибший и травмированные. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзар.
«Взрыв, который был слышен в городе, — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры», — сообщил он.
Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, семь человек ранены.
«Один человек погиб, семеро ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде. Трое раненых в крайне тяжелом состоянии. Мои искренние соболезнования близким погибшего», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», российская армия нанесла двойной баллистический удар по центру города Сумы в воскресенье, 13 апреля. Тогда россияне выпустили две баллистические ракеты типа «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей. По данным местных властей, тогда рф атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами. Одна вражеская ракета попала в здание местного университета, вторая — взорвалась в воздухе.169
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