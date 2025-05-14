Россияне нанесли ракетный удар по Сумам

Россияне продолжают обстреливать Украину. Днем 14 мая оккупанты нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. Взрыв произошел в 14:45. Есть погибший и травмированные. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзар.

ВІДЕО ДНЯ

«Взрыв, который был слышен в городе, — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры», — сообщил он.

Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, семь человек ранены.

«Один человек погиб, семеро ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде. Трое раненых в крайне тяжелом состоянии. Мои искренние соболезнования близким погибшего», — написал он.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», российская армия нанесла двойной баллистический удар по центру города Сумы в воскресенье, 13 апреля. Тогда россияне выпустили две баллистические ракеты типа «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей. По данным местных властей, тогда рф атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами. Одна вражеская ракета попала в здание местного университета, вторая — взорвалась в воздухе.

РЕКЛАМА

169

Читайте нас в Facebook