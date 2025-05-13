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Враг атаковал ряд областей Украины: где объявляли воздушную тревогу и работала ПВО
В ночь на 13 мая российские дроны снова атаковали Украину. Сообщения о первых атаках с юга поступили от Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сайтов сразу после полуночи.
Обстрелы приграничных и прифронтовых областей не прекращались ни на минуту. Враг атаковал страну с севера и сбросил на Сумщине КАБы.
По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали.
Утром вражеский дрон атаковал автомобиль в прифронтовой громаде Запорожской области. Ранен 72-летний мужчина, добавил Федоров.
Оккупанты также обстреливали Никопольщину из РСЗО «Град», артиллерии, применяли БпЛА. Под вражеским огнем были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
«Загорелся частный дом. Спасатели огонь погасили. Какой еще ущерб нанесли россияне, выясняем. Продолжается обследование территории», — отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным Виталия Кима, в ночь на 13 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа «Shahed 131/136».
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находилась и Херсонщина. Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 10 частных домов. Также оккупанты повредили почтовое отделение, хозяйственное сооружение, складские помещения, гаражи и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, из них — 1 ребенок, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, за сутки 12 мая на фронте произошло 133 боевых столкновения, из них 50 — на Покровском направлении.
Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке, а также возле населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.
Россияне утром 13 мая запустили по Украине дроны-камикадзе — это ответ путина на предложенное перемирие. Шахеды из Крыма ожидаются в нашем воздушном пространстве около 8:30 — 9:00 утра, сообщают мониторинговые каналы.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Донецкой области. В результате удара БПЛА противника по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Под атакой и находился Белгород-Днестровский Одесской области, где в результате атаки российских дронов-камикадзе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Также россияне атаковали дроном энергетиков в Сумской области, есть жертвы .246
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