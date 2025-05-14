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«Я отключился секунд на восемь»: отца игрока сборной Нидерландов отправили в нокаут прямо на футбольном поле (видео)
Отца полузащитника ПСВ «Эйндховен» и сборной Нидерландов Ноа Ланга избили во время матча детских команд «Александриія '66» и ДКВ, сообщает Talksport. Ранее отца героя Евро-2024 доставили в больницу с ножевыми ранениями.
57-летний Джеффри Ланг (на фото) был арбитром этого поединка. Во время одной из остановом игры на поле выбежал отец одного из игроков команды хозяев поля и ударил рефери в лицо.
May 12, 2025
«Его ребенок играет за «Александрию», и ему не понравилось одно из моих решений, — рассказал Джеффри Ланг. — Я подумал «окей, позже мы об этом поговорим», но он просто взял и ударил меня. Я отключился секунд на восемь.
Это был действительно трусливый поступок, но мне это не так важно. Главное — дети, они были травмированы увиденным".
Кроме того, Ланг-старший добавил, что на следующий день мужчина позвонил ему и принес свои извинения. Кроме того, отец звезды футбола не стал обращаться в полицию. «Я вырос на улице и не привык жаловаться. Тем более, он пообещал накрыть поляну, так что все нормально», — добавил рефери.
Отметим, что Ноа Ланг играет за ПСВ «Эйндховен» с 2021 года. В текущем сезоне, в котором его команда претендует на чемпионский титул, полузащитник в 42 матчах забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач. В футболке сборной Нидерландов Ланг сыграл 13 поединков, дважды поразив ворота соперников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста «Динамо», «Шахтера» и «Манчестер Юнайтед» избили в москве.
Фото из соцсетей
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