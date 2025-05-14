Залог в 570 миллионов для бизнесмена: Печерский суд Киева бьет новые рекорды — заявление адвокатов

Украинским бизнесменам Владимиру Науменко и Сергею Грозе, бенефициарам GNT Group, Главное следственное управление Нацпола сообщило о подозрении, а Печерский районный суд г. Киева избрал для Науменко меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативной меры — залог в 570 миллионов гривен.

ВІДЕО ДНЯ

Избрание такой суровой и крайне отягощающей меры пресечения, игнорирование многочисленных рекомендаций врачей относительно необходимости постоянного медицинского ухода и проведения плановой операции, а также непринятие во внимание его состояния здоровья свидетельствуют о фактических пытках над ним. Об этом заявили его адвокаты.

Бизнесменов подозревают в завладении кредитными средствами кредитора в размере 20 млн долларов США, несмотря на то, что долг перед кредиторами был фактически погашен через обращения взыскания на залог, значительно превышающий размер кредита.

Активы, включая зерновой терминал в Одесском порту и логистическую компанию в Швейцарии, уже возвращены кредитором в свою собственность, хотя их стоимость существенно превышает сумму обязательств. Юристы называют это настоящим рейдерским захватом и произволом на фоне полномасштабной войны в Украине.

РЕКЛАМА

Адвокат Владимира Науменко Александр Зубрицкий обнародовал публичное заявление о необоснованности подозрения, назвав его политически мотивированным и юридически ничтожным.

«Подозрение является не только юридически необоснованным, ведь сообщено при отсутствии состава преступления, но и политически мотивированным, что может свидетельствовать о попытке рейдерского перераспределения активов группы GNT», — заявил он.

Адвокат утверждает, что прокурор и судья своими решениями фактически лишили Науменко возможности альтернативной меры пресечения.

РЕКЛАМА

«Нынешняя ситуация больше похожа на преследование и публичное наказание за честную предпринимательскую деятельность на протяжении десятков лет в Украине, чем правосудие», — пишет Зубрицкий.

Науменко подозревается в мошенничестве при заключении кредитного договора между компанией BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (ОАЭ) и INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I SARL (Люксембург). Речь идет о вероятном завладении кредитными денежными средствами. Однако, как утверждает защита, обязательства по кредиту были полностью обеспечены не только товаром в обороте, но и многочисленными объектами недвижимости, корпоративными правами, личными поручительствами, оборудованием и даже акциями международной компании OMEGA TERMINAL SA (Швейцария).

«Стоимость заложенного имущества более чем в три раза превышала размер кредита», — отмечает адвокат.

По словам защиты, требования кредитора фактически удовлетворены, а сам он не понес никакого ущерба, а, наоборот, остался в прибыли. Так, кредитор самостоятельно реализовал часть имущества, переданного в залог, в частности терминал «Олимпекс» в порту Одессы и швейцарскую компанию Omega Terminal SA — активы общей оценочной стоимостью более 60 миллионов долларов США.

РЕКЛАМА

Эти обстоятельства, по мнению адвоката, полностью опровергают саму логику подозрения:

«Кредит обслуживался до начала широкомасштабного вторжения в Украину и обеспечивался реальными активами в Украине, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ. Кредиторы уже реализовали часть этих активов, что подтверждено официальными документами и договорами купли-продажи».

Юридическая команда подчеркивает также другую важную деталь: ни один из ключевых элементов правоотношений не проходил на территории Украины — соглашение заключалось между иностранными компаниями, а средства перечислялись на счета компании-заемщика в ОАЭ.

Александр Зубрицкий констатирует, что подозрение Науменко не имеет состава преступления и является попыткой внешнего давления на украинский бизнес.

«Мы будем бороться за каждое имя, каждую цифру и каждый документ, чтобы доказать абсурдность этого дела в украинских и международных судах», — подытожил адвокат Науменко.

Ранее сообщалось, что Печерский суд в очередной раз перенес рассмотрение дела о заключении под стражу агробарона Сергея Тарасова.

72

Читайте нас в Facebook