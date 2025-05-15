Украина потеряла еще одного героя: на фронте погиб актер Максим Нелипа

Украина потеряла еще одного защитника. 12 мая на фронте погиб известный телеведущий, актер и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа. Ему было 48 лет. О смерти актера сообщили близкие друзья и коллеги, в частности телеведущая Елена Филонова и заместитель генерального директора в FC Dynamo Kyiv Максим Радуцкий.

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Максим Нелипа. Фото из Facebook

Максим Нелипа стал известен благодаря своей работе на телевидении в проектах «Кто там» и «Танцы со звездами» на 1+1, «Подъем» на «Новом канале», участии в КВН и юмористических проектах «Дизель шоу» После начала полномасштабного вторжения россии он добровольно вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. В январе 2025 года Нелипа получил тяжелое ранение на фронте, перенес несколько операций, реабилитацию, но несмотря на это все равно вернулся на военную службу.

По словам его супруги Тамары Нелипы, обстоятельства гибели пока устанавливаются. Известно, что Максим командовал разведывательным взводом и неоднократно участвовал в боевых операциях.

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«У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря. Будь проклята, война «, — написала Тамара Нелипа.

Вечная память герою.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на войне с россией погиб известный исполнительный телепродюсер Юрий Кирпик.

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