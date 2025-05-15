Действующего депутата парламента от президентской партии, соратника Нестора Шуфрича, скандального представителя 205-го округа от Чернигова Олега Семинского активисты обвиняют в незадекларированном имуществе, пишет kp.ua. И. о. генерального прокурора Алексей Хоменко в апреле текущего года внес в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство № 4 202 500 000 000 324 с правовой квалификацией ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины в отношении народного депутата Олега Семинского и поручил осуществлять досудебное расследование детективам НАБУ.

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Как отмечает kp.ua, в течение своей депутатской каденции скандально известный Олег Семинский не только призывал покупать российский газ по прямым договорам, спускал шины владельцам бордов на выборах в Чернигове, уклонялся от теста на отцовство относительно Саши Яржемской, договаривался со своим «похитителем» действовать заодно и отжать долю в «Нефтегаздобыче», писал любовные смс девушкам и принимал участие в закрытых мероприятиях компании Toyota прямо во время пленарных заседаний. Народный депутат Олег Семинский, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, вероятно, приобрел активы, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы за время исполнения депутатских полномочий, и не отражает их в своих декларациях, регистрируя имущество на своих родственников, пишет kp.ua.

Так, мать Олега Семинского, пенсионерка, приобрела в собственность два земельных участка в центре Киева за несколько миллионов гривен, после чего перепродала их своему брату, помощнику Олега Семинского в Верховной Раде Владимиру Кривенде, в несколько раз дешевле. По информации kp.ua, реальная стоимость этих 20 соток земли, граничащих с дворцом Семинского на ул. Гористой в Киеве, составляет более 12 миллионов гривен.

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Как сообщает kp.ua, из открытых источников видно, что дядя Олега Семинского, Владимир Кривенда, за время депутатства племянника приобрел недвижимое и движимое имущество, стоимость которого значительно превышает его доходы, земельные участки (60 гектаров), дом на берегу реки Снов в охранной зоне и 6 автомобилей премиум-класса были приобретены, вероятно, на средства Олега Семинского, но не задекларированные им. Один из автомобилей Кривенда передал в пользование Нестору Шуфричу, еще один — самому Семинскому.

В материале kp.ua идет речь о том, что Екатерина Демченко, также «помощница» Семинского, с которой их часто видят вместе жители Чернигова и ее соседи, в своей декларации депутата Черниговского горсовета занизила стоимость новой квартиры минимум на миллион. Хотя ей, имеющей минимальную зарплату в компании жены Семинского, на такое жилье собирать пришлось бы полжизни, но Фортуна сделала подарок — после развода с мужем Екатерина приобрела квартиру в 96 квадратных метров за полцены и, похоже, за чужие средства. И новенькую Toyota, и не только ее.

15 мая исполняется два года с тех пор, как НАБУ пришло с обысками к председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, напоминает kp.ua. Его и одиозного адвоката-решалу Олега Горецкого обвинили в деле о взятке в 3 миллиона долларов и арестовали. Олег Семинский был постоянным клиентом адвокатского бюро Олега Горецкого, которого сейчас лишили статуса адвоката. Теперь два Олега снова воссоединились — в качестве клиентов НАБУ.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что за 2024-й год народные депутаты стали вдвое богаче.

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