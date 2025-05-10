7 миллиардов на всех: за 2024-й год народные депутаты стали вдвое богаче

Трудиться госслужащим в Украине в среднем в 3 раза выгоднее чем работать не на государство. Но, как оказалось, быть народным депутатом еще выгоднее, так как 387 парламентариев за 2024-й заработали 7,1 млрд грн или в среднем 18,4 млн грн каждый.

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Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая система YouControl. При этом общая сумма денежных активов нардепов в 2024 году составила 14,8 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в 2023-м.

У 268 парламентариев доходы выросли по сравнению с 2023 годом. Средний процент роста доходов составляет 28%. Однако распределение не равномерно: доходы некоторых увеличились несущественно, а некоторые народные избранники, наоборот, увеличили состояние более чем в 10 раз. Больше всего за 2024 год в % в соотношении с 2023-м доходы увеличились у Вадима Столара (+94%), Игоря Палицы (+87%) и Ивана Чайковского (+87%).

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс. грн, что на 13% больше, чем их средняя зарплата в 2023 году. В 2024-м у 153 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода, из них 43 депутата, у которых доход состоит исключительно из зарплаты. Наибольшую зарплату в 2024 году в 1,6 млн грн задекларировал член фракции «Слуга народа» Анатолий Остапенко. Его зарплата выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

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Общая сумма денежных активов народных депутатов Украины 9 созыва в 2024 году составила 14,8 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем задекларировали парламентарии в 2023 году. Более 36% (5,4 млрд грн) от этой суммы приходится на денежные активы Петра Порошенко, а соответственно и совокупная сумма таких активов является самой большой среди всех фракций и групп в «Европейской Солидарности».

Второе место по размеру денежных активов занимает фракция «Слуга народа» с 2,16 млрд грн. Наибольшие суммы денежных активов среди членов этой фракции задекларировали Александр Сова (245,1 млн грн) и Олег Семинский (162,4 млн грн).

Совокупная сумма денежных активов членов группы «Восстановление Украины» в 2024 году составляет почти 2 млрд грн. Более 50% этой суммы составляют денежные активы Вадима Столара.

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Члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» в 2024 году задекларировали 1,6 млрд грн. Наибольшие суммы у Григория Суркиса (631,7 млн грн.) и Виталия Борта (397,2 млн грн.).

Общая сумма денежных активов нардепов из группы «Партия «За будущее» в 2024 году составила почти 1,3 млрд грн. Таких активов на наибольшую сумму указали в своих декларациях Степан Ивахив (650,9 млн грн) и Александр Герега (269,8 млн грн).

Самыми бедными оказались нардепы от фракции «Голос» — всего 124 млн грн денежных активов.

Как писали «ФАКТЫ», по данным ПФУ, средняя зарплата в Украине составляет 19 430 гривен, из которых платится единый социальный взнос.

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Фото: rada.gov.ua, В. Сарахан

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