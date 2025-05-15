Гетманцев призывает НБУ, Минфин и банки решить многолетнюю проблему кредитования военных: что известно

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что инициирует заседание комитета для рассмотрения вопроса кредитования военных.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале после заявления владельца monobank Олега Гороховского о том, что они не могут кредитовать военных, потому что в этом случае не смогут обслуживать депозиты.

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В частности, Гороховский отметил, что банк по уже выданным кредитам проценты не начисляет, но и не выдает новых.

«У нас просто нет бесплатных ресурсов для этого. Мне очень жаль, я бы с удовольствием вообще простил военным все кредиты, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты», — объяснил он.

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По его словам, это все происходит потому, что закон был принят, а источник финансирования этой нормы закона не предусмотрели.

«Банки не будут работать в убыток — это очевидно и не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты» , — добавил Гороховский.

Комментируя вопрос о беспроцентных кредитах военным, в выдаче которых банки им отказывают, «обнуляя» их карточные кредитные лимиты, Гетманцев отметил следующее: «Действительно, такая проблема есть. На самом деле, указанная норма в Законе „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ была принята еще в 2014 году. Почему только сейчас она получила огласку — сказать трудно. Каждый банк решал этот вопрос в индивидуальном порядке. Но да, такая практика с отказами была и раньше. Вместе с банками, НБУ как регулятором, Минфином мы должны наработать решение. Буду инициировать».

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При этом Гетманцев подчеркнул, что можно апеллировать к корпоративной социальной ответственности банковского бизнеса, который, несмотря на дополнительную налоговую нагрузку, получает сверхдоходы во время войны, имея высокую маржинальность, структурный профицит ликвидности и гарантированную безрисковость за счет операций с ОВГЗ, депозитными сертификатами.

«Я понимаю и банки, которые на определенном этапе начали отказываться не просто выдавать беспроцентные кредиты, но и вообще открывать кредитные лимиты военным. Им нужно и норму закона выполнить, и думать, как возвращать депозиты, по которым они платят проценты. Хотя действительно их рентабельность сегодня достаточно высока — на 1 марта 2025 года рентабельность капитала 42,4% (до полномасштабной войны, на 1 марта 2022 года — она была вдвое меньше, 23,3%), банки остаются сверхприбыльными (чистая прибыль за 2 мес. 208 5 период прошлого года), а государство отказалось в третий раз вводить налог по ставке 50% на банки в 2025 году», — написал Гетманцев.

Следует отметить, что об этой проблеме у регулятора знают давно. Еще 14 февраля 2020 года НБУ направил банкам дополнительное разъяснение по исполнению ими требований законодательства Украины, а именно — не начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных — с даты их мобилизации.

В 2024 году в интервью LB.ua глава НБУ Андрей Пышный на вопрос, изменилось ли взаимодействие украинских банков именно с военными за время полномасштабного вторжения заявил, что изменения произошли, но они недостаточны.

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«У нас должна быть политика, направленная на ветеранов, на тех, кто возвращается с фронта, тех, кто страдает от ранений, нуждается в восстановлении, нуждается в собственном деле, собственном доме. Мы должны быть в этом очень инклюзивными» , — отметил он.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о появлении в Украине нескольких основных банковских программ, разработанных специально для нужд ветеранов. В частности, это программы ипотечного кредитования и кредиты на создание или развитие собственного бизнеса.

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