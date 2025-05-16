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Показания Гладковского-Свинарчука в случае его экстрадиции в Украину могут стать приговором для Порошенко, — Сергей Иванов
Информация о задержании в Испании первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, кума и бизнес-партнера Петра Порошенко, может иметь серьезные последствия для лидера «Евросолидарности». Задержанный может дать показания по масштабному хищению украинской «оборонки» 2014−2015 гг. во время президентства Петра Порошенко. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.
«Когда Свинарчука экстрадируют, начнется новый этап в жизни Петра, ведь когда заговорит Свинарчук и расскажет все схемы в обмен на соглашение со следствием, Порошенко сядет», — написал блогер Сергей Иванов в своем сообщении.
Иванов называет Свинарчука-Гладковского кумом, бизнес-партнером и сообщником Порошенко, с которым они совместно подорвали обороноспособность государства, «фактически пригласив путина к вторжению в Украину».
«После победы „гетмана“ на выборах 2014 года, он назначил Свинарчука первым заместителем секретаря СНБО, передав по факту контроль над оборонно-промышленным комплексом. Именно во времена Петра Алексеевича, „свинарчуки“ через „Укроборонпром“ поставляли контрабандные запчасти, которые перепродавались государству с наценкой 200−300%. А Порошенко это все покрывал, потому что это его кум и его бизнес. Свинарчук — символ казнокрадства в оборонке», — считает Иванов.
По словам Иванова, кейс Гладковского-Свинарчука стоит в одном ряду с рядом других оборонных скандалов, связанных с каденцией Порошенко:
«Взрывы на шести (!) военных складах в 2015—2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов — около 40% всех боеприпасов государства. Блокировку разработки ракетного комплекса „Нептун“, который вопреки Порошенко после его каденции начали производить. Именно благодаря „Нептуну“ русский военный корабель пошел в известном направлении. „Ленкузня“, принадлежавшая в то время президенту Порошенко, продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями», — пишет Иванов.
По его словам, все эти скандалы негативно повлияли на обороноспособность страны.
«С учетом всего этого, нетленное «Жму руку! Обнимаю!» в адрес путина прозвучало как приглашение убийцы напасть на нашу страну. И убийца этим предложением воспользовался. Если это — не государственная измена, то что тогда? — пишет Сергей Иванов.
Как сообщал УНИАН, накануне первого тура президентских выборов 2019 года в Киев из москвы привезли 38 миллионов евро наличными. Деньги перевозил заместитель руководителя охраны Петра Порошенко.
Ранее политолог Петр Олещук отметил, что Порошенко почти полностью потерял доверие людей из-за подозрений в госизмене и обогащения в войну.188
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