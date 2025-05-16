Собирал деньги на армию рф: за бывшего капитана сборной Украины по футболу всерьез взялась прокуратура (фото)

Бывшему футболисту «Шахтера» и сборной Украины Анатолию Тимощуку, которого подозревают в сотрудничество с фсб, объявлено заочное подозрение за помощь в сборе денег для военных подразделений рф, воюющих против Украины, сообщает Киевская городская прокуратура.

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«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему игроку сборной Украины по футболу, который длительное время проживает в рф и поддерживает военные подразделения страны-агрессора (ч. 1 ст. 111−2 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что бывший капитан сборной команды Украины по футболу с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба «Зенит». В сентябре прошлого года его клуб провел матч, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений рф, комплектующихся из футбольных фанатов и воюющих на территории Украины.

По окончании игры футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать российскую армию решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тысяч рублей (примерно 7500 долларов).

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«Деньги от продажи лотов были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» вс рф, известному как «разведотряд 106 «москва», а в дальнейшем переименованному в «светлояр» вс рф», — отмечает прокуратура.

Теперь бывшему рекордсмену сборной Украины (144 матча в ее составе) грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Кстати, в сообщении не называется имя, однако, согласно упомянутым биографическим данным, речь идет об Анатолии Тимощуке.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину футболист долгое время не высказывался на эту тему. А в конце 2022 года в интервью назвал войну против Украины «специальной военной операцией» и заявил, что молчал все это время, поскольку считает, что «не все так однозначно», и еще он не видит разницы между народами Украины и россии.

В январе 2023-о решением СНБО Украины к нему были применены персональные экономические санкции, а впоследствии уроженца Луцка лишили всех государственных наград и даже звания почетного гражданина родного города.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анатолия Тимощука за трусливое молчание о войне «размазала» бывшая жена.

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Фото ФК «Зенит»



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