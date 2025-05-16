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Мнит себя богом, женатым на Дженнифер Энистон: звездная актриса страдает от преследователя
Дженнифер Энистон, которая недавно поделилась, как преодолела чрезвычайный страх, уже несколько месяцев преследует 48-летний незнакомец. Как выяснилось, некий Джимми Уэйн Карвайл неоднократно делился в социальных сетях, мыслью, что какие-то неизвестные силы держат его с Энистона на расстоянии. Возможно, чтобы побороть их, мужчина врезался автомобилем в ворота у дома Дженнифер. Сейчас он обвиняется в тяжком преступлении преследования и вандализме, сообщила окружная прокуратура округа Лос-Анджелес, пишет NBC News.
48-летний мужчина посылал актрисе неприятные сообщения в социальных сетях по голосовой и электронной почте. «Если кто-то может связаться с Дженнифер Джоанной Энистон Карвайл и сообщить ей о силе, пытающейся оградить ее от меня, вы будете благословлены!» — написал он в октябре. После аварии у ворот охранник Энистон задержал Карвайла и арестовал его по подозрению в вандализме еще до прибытия полиции. ЧП случилось примерно в 12:20 в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе, и вызвало «значительный ущерб».
Энистон в то время была дома, но не пострадала, сообщили источники в правоохранительных органах. По словам офиса окружного прокурора, они будут просить суд установить виновнику залог в размере 150 000 долларов. Если Карвайл будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит три года заключения в государственной тюрьме.
Давний друг Карвайла рассказал СМИ, что он покинул Миссисипи в сентябре, чтобы жить в своей машине в супермаркете Walmart в пригороде Лос-Анджелеса Бербанка.
Друг подозреваемого рассказал, что тот уволился с работы пять лет назад и с тех пор находится в состоянии деградации, в частности, имеет бред, что он является Христоподобной фигурой, женатой на Энистон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярная украинская актриса, звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук страдает от преследования неизвестного мужчины.
Фото: GettyImages166
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