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Спорт

Умер знаменитый футболист, игравший на двух чемпионатов мира и забивавший Англии (фото, видео)

10:38 17 мая 2025
Эммануэль Кюнде

Легендарный экс-футболист сборной Камеруна Эммануэль Кюнде, который был четвертьфиналистом чемпионата мира 1990 года, умер во сне в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба национальной федерации. Ранее не стало олимпийского чемпиона в составе камерунской сборной Модеста Мбами.

Защитник Кюнде был лидером той знаменитой команды российского тренера Валерия Непомнящего, которая на ЧМ-1990 в Италии первой из африканских сборных дошла до четвертьфинала мирового первенства. В борьбе за путевку в полуфинал «львы"драматично уступили сборнойАнглии (2:3), а Кюнде в той встрече реализовал пенальти.

Кроме того, камерунец играл на мировом первенстве 1982 года в Испании, а также побеждал со сборной в Кубке африканских наций 1984 и 1988 годов.

Эммануэль Кюнде играл за сборную Камеруна на двух чемпионатах мира

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На клубном уровне Эммануэль Кюнде поиграл на родине, а также во французских клубах «Лаваль» и «Реймс».

После завершения игровой карьеры камерунец работал тренером. Почти все время он возглавлял габонский «Битам», с которым один раз стал чемпионом страны и дважды выиграл Кубок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер уникальный камерунский футболист, сыгравший на двух чемпионатах мира.

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Фото из соцсетей

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