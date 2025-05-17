Чемпионат Украины по футболу, 29-й тур, 17 — 18 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд

В субботу, 17 мая, после финала Кубка страны «Шахтер» — «Динамо» (1:1; по пенальти — 6:5) поединками с участием претендентов на 4-е, еврокубковое, место в Киеве, Кривом Роге и Коваливке стартовал предпоследний, 29-й, тур украинской премьер-лиги.

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Чемпионат Украины. 29-й тур

17 мая (суббота)

«Заря» (Луганск) — «Полесье» (Житомир) — 0:1 (Батиста, 33). Юниорские составы — 0:1.

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«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Оболонь» (Киев) — 1:0 (Кузик, 48). Юниорские составы — 0:1.

«Колос» (Коваливка) — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Велетень, 55, Гагнидзе, 89 — Красничи, 9, в свои ворота). Юниорские составы — 3:3.

В 29-м туре УПЛ также сыграют: 18 мая (воскресенье) — «Александрия» — «Верес» (15:30), «Ингулец» — «Шахтер» (15:30), «Черноморец» — «Динамо» (15:30). «Левый берег» — «Рух» (15:30), ЛНЗ — «Ворскла» (15:30).

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Положение команд:

1. «Динамо» — 68 очков (28 матчей);

2. «Александрия» — 63 (28);

3. «Шахтер» — 58 (28);

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4. «Полесье» — 47 (29);

5. «Карпаты» — 46 (29);

6. «Кривбасс» — 46 (29);

7. «Рух» — 37 (28);

8. «Заря» — 37 (29);

9. «Верес» — 35 (28);

10. «Колос» — 35 (29);

11. «Оболонь» — 29 (29);

12. ЛНЗ — 29 (28);

13. «Ворскла» — 25 (28);

14. «Ингулец» — 23 (28);

15. «Левый берег» — 23 (28);

16. «Черноморец» — 21 (28).

Бомбардиры: 17 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин, Филипп Будкивский (оба — «Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Виталий Буяльский («Динамо»), Игорь Краснопир («Карпаты» / «Рух»); 6 — Ярослав Карабин («Рух»), Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»), Кевин («Шахтер»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»), Мигель Кампуш («Александрия»), Очоа Батиста («Полесье»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что житомирское «Полесье» уволило главного тренера Имада Ашура.

Фото ФК «Полесье»



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