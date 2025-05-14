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«Шахтер» в серии пенальти победил «Динамо» и стал 15-кратным обладателем Кубка Украины: видеообзор матча
В среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире прошлогодний победитель турнира донецкий «Шахтер» и лидер УПЛ киевское «Динамо», сыгравшие в чемпионате страны вничью (2:2), определили обладателя Кубка Украины по футболу.
Кубок Украины. Финал
«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:1 (по пенальти — 6:5)
«Шахтер»: Ризнык, Винисус (Грам, 102), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон (Крыськив, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педриньо (Алиссон, 62), Кевин, Эгиналдо (Элиас, 46).
«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко (Биловар, 111), Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михайленко, Шапаренко (Бражко, 74), Ярмоленко (Волошин, 82), Буяльский (Пихаленок, 82), Кабаев (Караваев, 91), Ванат.
Голы: Элиас (64) — Ярмоленко (43).
Кубковый финал (первый с 2018 года между «Шахтером» и «Динамо») был для команды Марино Пушича последним шансом хоть как-то скрасить, по большому счету, провальный сезон. Ведь в чемпионате дончане, скорее всего, впервые в XXI веке финишируют ниже второго места. Для подопечных же Александра Шовковского это был отличный шанс не только впервые за четыре года обыграть непримиримого соперника (8 матчей подряд без побед во всех турнирах), но и оформить в сезоне золотой «дубль», ведь чемпионство у «бело-синих» практически в кармане.
С первых минут встречи соперники устроили на поле футбольные шахматы. С легкими стычками и практически без голевых моментов (удары в створ — 0:1). До 43-й минуты, когда комбинация динамовцев с участием Шапаренко и Дубинчака завершилась точным ударом Ярмоленко — 0:1.
После перерыва ситуация на поле была схожей. Разве что стычки стали посерьезнее. «Шахтер» после серии замен отыгрался на 64-й минуте. «Обрезка» Шапаренко закончилась передачей на бразильца Элиаса, который опередил Попова и забил свой дебютный мяч за «оранжево-черных» — 1:1.
Основное время победителя не определило, как и дополнительные 30 минут. А в серии пенальти успех сопутствовал «Шахтеру» — 6:5 (решающим стал удар динамовца Караваева, отраженный Ризныком), завоевавшему путевку в Лигу Европы.
«Шахтер» третий раз подряд обыграл в финале «Динамо» и 15-й раз в истории стал обладателем Кубка Украины, увеличив отрыв от «бело-синих» по числу побед в турнире (13).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в чемпионской гонке УПЛ за два тура до финиша опережает команду Руслана Ротаня на 5 очков.
Фото ФК «Шахтар»4
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