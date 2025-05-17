В Одесской области в результате пожара погибли двое малолетних детей

В Одесской области, где раньше горел гериатрический пансионат, произошел пожар в частном секторе, в котором погибли дети.

В селе Новые Маяки Одесской области в результате пожара погибли двое детей.

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Как сообщили в областном главке ГСЧС, в субботу, 17 мая, в селе Новые Маяки Березовского района произошел пожар в хозяйственном здании.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух мальчиков семи и шести лет.

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«Пожар был локализован в 12:13 и полностью ликвидирован в 12:25. Обстоятельства трагедии выясняются» , — сообщили спасатели.

Ранее мы писали о гибели двух человек во время пожара в Киеве.

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