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Вид выходящей из больницы дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников

21:30 17 мая 2025
Шайло и Анджелина Джоли, Getty Images

Дочь Анджелины Джоли Шайло, которая становится все более похожа на своего папу Брэда Питта, сфотографировали при выходе из отделения неотложной помощи. Это вызывало беспокойство у очевидцев. На ней была зеленая толстовка с капюшоном, синие спортивные штаны и черные кроссовки Converse. Когда она выходила из здания, было заметно, что девушка хромает. Но выглядела Шайло спокойной и направилась то ли домой, то ли по каким-то своим делам, пишет издание Hola.

Ранее Шайло сфотографировали по дороге на занятия танцами. Она была привычно одета в худи и спортивные штаны. Фотограф успел зафиксировать татуировку на ее запястье. Тату отвечает ее знаку зодиака, символу Близнецов, а также говорит о связи с ее матерью, также родившейся под знаком Близнецов.

Анджелина Джоли часто рассказывала о своей любви к татуировкам и о том, как она использует их для самовыражения. У актрисы их много по всему телу. Эту страсть разделяет и отец Шайло, Брэд Питт, у которого на теле тоже много татуировок, в том числе имена его детей витатуированы на руке.

Фото: Getty Images

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