Очень похожа на Брэда Питта: в сети появились новые фото старшей биологической дочери актера

Пока голливудская звезда Брэд Питт продолжает «завоевывать» свою новую девушку, его поклонники следят за судьбой детей актера.



В частности, в сети появилось новое видео с танцами старшей родной дочери Питта и Джоли, 18-летней Шайло. Ролик из танцевальной студии, которую она уже давно посещает, опубликован на ее фанатской странице в Instagram.

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В видео Шайло пляшет в первом ряду в группе с другими девушками. В комментариях пользователи пишут, что она стала двигаться более пластично и женственно. Здесь же опубликованы новые фото Шайло в компании друзей из студии.

Шайло Джоли уже много лет занимается танцами: в сеть периодически попадают видео с ее выступлениями. Источники, близкие к семье 49-летней актрисы, отмечают, что для ее дочери танцы являются чем-то большим, чем просто увлечение.

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У Шайло есть и актерский опыт: еще маленькой она сыграла в фильме «Малифисента», где ее мать исполнила главную роль.

Шайло — старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Кроме того, актеры имеют 16-летних близнецов Нокса и Вивьен, а также троих приемных детей. Джоли и Питт официально развелись в конце 2024 года после двух лет совместной жизни и восьми лет судебных тяжб.

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Напомним, СМИ пишут, что Бен Аффлек после расставания с Дженнифер Лопес поддерживает отношения с бывшей супругой Брэда Питта Анджелиной Джоли.

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