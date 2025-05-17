- 17.05 22:26 Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать
- 17.05 21:59 Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто
- 17.05 21:30 Вид выходящей из больницы дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников
- 17.05 21:01 Только не пакеты: распространенная ошибка на кухне, из-за которой клубника быстро портится
- 17.05 20:35 Прошел Харьковское, Донецкое и другие направления: в бою погиб 52-летний воин со Львовщины
- 17.05 20:07 Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни
- 17.05 19:56 Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая
- 17.05 19:48 В кремле назвали условия возможной встречи Зеленского и путина
- 17.05 19:44 Национальная гвардия Украины получила улучшенный «Град»: эксперт нашел в нем сомнительное решение
- 17.05 19:27 Военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК: что известно о конфликте
- 17.05 19:05 Цены подталкивают к вегетарианству: экономист объяснил, стоит ли ожидать удешевления мяса
- 17.05 18:46 Переход с одного вида пенсии на другой: эксперт объяснил, когда это выгодно
Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать
Арабский кофе с кардамоном становится все популярнее, о чем свидетельствуют просмотры роликов на эту тему в социальных сетях. В него не добавляют сахар, но при этом подают с финиками. Также дополнением могут быть орехи и цукаты. Часто в кофе добавляют и шафран.
Как правило, чашечки миниатюрны.
Заваривают такой кофе в элегантных утонченных кофейниках — далла. Крышка таких кофейников, которые зачастую напоминают произведения искусства, венчается шпилем.
Что касается фиников, они должны быть сладкие, нежные и мягкие. Эти критерии качества важно знать при покупке этого лакомства. Также всегда нужно обращать внимание на срок годности фиников. Если вы любите это лакомство, стоит разобраться в сортах.
Покупая финики на рынке, обязательно перед употреблением мойте. Кажется, что это само собой разумеется, но, увы, многие этого не знают.
Открывать для себя новые вкусы еды и напитков всегда интересно. Часто люди это делают в путешествиях или ресторанах. Пробуя новую еду или напиток, всегда старайтесь узнать о них больше, тогда вы сможете лучше оценить вкус лакомства.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о нужном, но пока непривычном предмете на кухне, который облегчит вам жизнь.
Фото из альбома Ольги Сметанской111
Читайте нас в Facebook
Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая