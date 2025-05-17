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Стиль жизни

Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать

22:26 17 мая 2025
кофе с кардамоном

Арабский кофе с кардамоном становится все популярнее, о чем свидетельствуют просмотры роликов на эту тему в социальных сетях. В него не добавляют сахар, но при этом подают с финиками. Также дополнением могут быть орехи и цукаты. Часто в кофе добавляют и шафран.

Как правило, чашечки миниатюрны.

Заваривают такой кофе в элегантных утонченных кофейниках — далла. Крышка таких кофейников, которые зачастую напоминают произведения искусства, венчается шпилем.

Что касается фиников, они должны быть сладкие, нежные и мягкие. Эти критерии качества важно знать при покупке этого лакомства. Также всегда нужно обращать внимание на срок годности фиников. Если вы любите это лакомство, стоит разобраться в сортах.

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Покупая финики на рынке, обязательно перед употреблением мойте. Кажется, что это само собой разумеется, но, увы, многие этого не знают.

Открывать для себя новые вкусы еды и напитков всегда интересно. Часто люди это делают в путешествиях или ресторанах. Пробуя новую еду или напиток, всегда старайтесь узнать о них больше, тогда вы сможете лучше оценить вкус лакомства.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о нужном, но пока непривычном предмете на кухне, который облегчит вам жизнь.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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