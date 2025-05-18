Не вписался: мексиканский парусник поломал мачты о Бруклинский мост в Нью-Йорке, много пострадавших (видео)

В США, где ранее подтверждали гибель пяти человек, которые находились на борту мини-субмарины «Титан», накануне произошла еще одна трагедия на воде — учебное судно ВМС Мексики с 277 пассажирами на борту врезалось в нижнюю часть Бруклинского моста в Нью-Йорке.

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Как сообщает CNN, известно по меньшей мере о двоих погибших и двух десятках раненых. В сети появилось немало кадров, на которых зафиксировано, как судно Cuauhtémoc врезается в мост и ломает свои мачты.

По данным издания, ЧП произошло, когда судно отходило от пирса. Погибли люди, которые упали с одной из мачт корабля. Скорее всего, речь идет о членах экипажа. О причинах чрезвычайного происшествия пока что не сообщается.

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Сообщается, что Cuauhtémoc — учебное парусное судно мексиканского флота и дипломатический символ Мексики за рубежом, больше известное как «Посол и рыцарь морей». В США судно находилось в рамках мирового турне доброй воли и направлялось в Исландию.

Напомним, что зимой в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет — воздушные судна упали в реку Потомак, погибло много людей.

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Фото — скриншот

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