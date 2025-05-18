«Господин Трамп, признать что сказал глупость — это нормально. Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше», — Алексей Давыденко о президенте США и российских танках

Американский президент Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал закончить войну в Украине «за три дня», и его администрация в основном давят на Украину, «заигрывая» с российским диктатором. Дональд Трамп периодически делает публичные заявления, отмечая, что Украина «не имеет карт» . На днях Трамп заявил, что наступление россиян на Киев сорвали… погодные условия. Мол, если бы не грязь, российские танки за пять дней были бы в столице Украины. На эти слова эмоционально отреагировал экс-депутат Киевсовета и бизнесмен Алексей Давыденко.

«Господин Трамп. Если бы не дождь в октябре 1777 года, британцы уже через два дня праздновали бы победу в Филадельфии, и никакой Америки вообще не существовало бы, — пишет Алексей Давиденко. — Возможно ли, что американцы выиграли войну за независимость только потому, что у британцев промокла под дождем форма?

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Нет, Господин Трамп. путина остановила не грязь. путина остановили украинцы — обычные не сбежавшие люди, которые сражались и погибали за Киев и за Украину.

Ваши басни о грязи — это фарс, невежество и циничная попытка принизить их подвиг. История решается не климатом и не лужами, а силой духа и решительностью.

Украинцы не просто сидели и ждали хорошей погоды, они сопротивлялись, отдавали жизнь, жгли колонны, держали оборону, когда почти никто в мире не верил в нас.

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Чтобы эти сраные танки в грязи не дошли до Киева за 5 часов, отдавали жизнь в Гостомеле, в Василькове, в Ахтырке, в Северске и по всей Украине.

Ваш тезис умаляет и мужество, и жертвы украинцев, и тот факт, что российским танкам помешала не грязь — а воля народа, стратегия военного руководства, поддержка союзников, и миллионы тех, кто не сдался.

Если бы историю писали только дождь и ветер, Наполеон давно бы сидел в Петербурге, Гитлер хозяйничал в кремле, а Колумб открыл Америку еще до эпохи Возрождения — абсурд, но именно так выглядит ваша логика.

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Если бы погодные условия останавливали врага, то все империи жили бы вечно, а героизм, сопротивление и военная стратегия были бы не нужны.

Господин Трамп. Признать, что сказал глупость — это нормально.

Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше, когда весь мир давно понял, кто здесь настоящий клоун".

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