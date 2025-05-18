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«Господин Трамп, признать что сказал глупость — это нормально. Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше», — Алексей Давыденко о президенте США и российских танках

14:01 18 мая 2025
Алексей Давыденко возмутился словами Трампа о грязи, помешавшей рф взять Киев. Фото из соцсетей
Американский президент Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал закончить войну в Украине «за три дня», и его администрация в основном давят на Украину, «заигрывая» с российским диктатором. Дональд Трамп периодически делает публичные заявления, отмечая, что Украина «не имеет карт». На днях Трамп заявил, что наступление россиян на Киев сорвали… погодные условия. Мол, если бы не грязь, российские танки за пять дней были бы в столице Украины. На эти слова эмоционально отреагировал экс-депутат Киевсовета и бизнесмен Алексей Давыденко.

«Господин Трамп. Если бы не дождь в октябре 1777 года, британцы уже через два дня праздновали бы победу в Филадельфии, и никакой Америки вообще не существовало бы, — пишет Алексей Давиденко. — Возможно ли, что американцы выиграли войну за независимость только потому, что у британцев промокла под дождем форма?

Нет, Господин Трамп. путина остановила не грязь. путина остановили украинцы — обычные не сбежавшие люди, которые сражались и погибали за Киев и за Украину.

Ваши басни о грязи — это фарс, невежество и циничная попытка принизить их подвиг. История решается не климатом и не лужами, а силой духа и решительностью.

Украинцы не просто сидели и ждали хорошей погоды, они сопротивлялись, отдавали жизнь, жгли колонны, держали оборону, когда почти никто в мире не верил в нас.

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Чтобы эти сраные танки в грязи не дошли до Киева за 5 часов, отдавали жизнь в Гостомеле, в Василькове, в Ахтырке, в Северске и по всей Украине.

Ваш тезис умаляет и мужество, и жертвы украинцев, и тот факт, что российским танкам помешала не грязь — а воля народа, стратегия военного руководства, поддержка союзников, и миллионы тех, кто не сдался.

Если бы историю писали только дождь и ветер, Наполеон давно бы сидел в Петербурге, Гитлер хозяйничал в кремле, а Колумб открыл Америку еще до эпохи Возрождения — абсурд, но именно так выглядит ваша логика.

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Если бы погодные условия останавливали врага, то все империи жили бы вечно, а героизм, сопротивление и военная стратегия были бы не нужны.

Господин Трамп. Признать, что сказал глупость — это нормально.

Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше, когда весь мир давно понял, кто здесь настоящий клоун".

Фото из соцсетей

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Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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