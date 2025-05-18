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«Господин Трамп, признать что сказал глупость — это нормально. Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше», — Алексей Давыденко о президенте США и российских танках
«Господин Трамп. Если бы не дождь в октябре 1777 года, британцы уже через два дня праздновали бы победу в Филадельфии, и никакой Америки вообще не существовало бы, — пишет Алексей Давиденко. — Возможно ли, что американцы выиграли войну за независимость только потому, что у британцев промокла под дождем форма?
Нет, Господин Трамп. путина остановила не грязь. путина остановили украинцы — обычные не сбежавшие люди, которые сражались и погибали за Киев и за Украину.
Ваши басни о грязи — это фарс, невежество и циничная попытка принизить их подвиг. История решается не климатом и не лужами, а силой духа и решительностью.
Украинцы не просто сидели и ждали хорошей погоды, они сопротивлялись, отдавали жизнь, жгли колонны, держали оборону, когда почти никто в мире не верил в нас.
Чтобы эти сраные танки в грязи не дошли до Киева за 5 часов, отдавали жизнь в Гостомеле, в Василькове, в Ахтырке, в Северске и по всей Украине.
Ваш тезис умаляет и мужество, и жертвы украинцев, и тот факт, что российским танкам помешала не грязь — а воля народа, стратегия военного руководства, поддержка союзников, и миллионы тех, кто не сдался.
Если бы историю писали только дождь и ветер, Наполеон давно бы сидел в Петербурге, Гитлер хозяйничал в кремле, а Колумб открыл Америку еще до эпохи Возрождения — абсурд, но именно так выглядит ваша логика.
Если бы погодные условия останавливали врага, то все империи жили бы вечно, а героизм, сопротивление и военная стратегия были бы не нужны.
Господин Трамп. Признать, что сказал глупость — это нормально.
Настоящий стыд — упорно гнать эту ахинею дальше, когда весь мир давно понял, кто здесь настоящий клоун".
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