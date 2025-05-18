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Папа Римский Лев XIV вступает на престол: мировые лидеры собрались в Ватикане

13:19 18 мая 2025
Папа Римский Лев XIV в Ватикане 18 мая. Фото Радио Свободаа

После смерти Папы Римского Франциска сегодня, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане прошла торжественная интронизация нового Папы Римского Льва XIV.

Как сообщает Радио Свобода, церемония собрала более 200 политических лидеров со всего мира, среди которых президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

На мессу также прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, британский принц Эдвард, королевская семья Испании, вице-президент США Джей Ди Венс с супругой, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Израиля Исаак Герцог и другие чиновники.

Папа Римский Лев XIV предстал перед публикой в белом автомобиле, стоя в открытом люке и поздравляя собравшихся. Во время своей первой воскресной проповеди он призвал к справедливому и крепкому миру в Украине, что стало важным сигналом поддержки для украинского народа.

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Церемония интронизации включала традиционные обряды, в частности вручение паллиума и перстня рыбака, символизирующих пастырскую миссию понтифика и его связь со Святым Петром.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после смерти Папы Римского Франциска СМИ напомнили о таинственной книге, предсказывающей конец света в 2027 году.

Фото Радио Свобода

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