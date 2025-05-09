Новый Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик

В четверг, 8 мая, конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Им стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево из США. Он принял имя Льва XIV.

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Это первый американский понтифик в истории.

Во время своей первой речи с балкона собора Святого Петра Папа Лев XIV благословил верующих, пожелал мира и единения всему миру.



Поздравить нового понтифика пришли более 100 тысяч человек. Нового Папу они встретили аплодисментами.

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Папа Лев XIV был тронут теплой встречей. И первые слова нового понтифика были о мире.

«Мир вам всем. Братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго Пастыря, отдавшего свою жизнь за Господа. И я хочу, чтобы это поздравление мира вошло в ваши сердца, объединило ваши семьи и соединило всех, всех людей и всю землю. Мир вам. Это мир воскресшего Христа — разоруженный и разоружающий, смиренный и выносливый. И он происходит от Бога, который, безусловно, любит каждого из нас», — заявил Папа.

В своей речи Папа Лев XIV благословил верующих и вспомнил покойного Папу Франциска. Он отметил, что тот «свое благословение пролил на весь мир».

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«Пусть это благословение сопровождает нас: Бог любит нас. Бог любит каждого из вас. И грех не будет иметь над нами власти. Мы все в руках Божьих. И в то же время без страха объединяемся со Святым Богом и друг с другом «, — добавил Папа.



Понтифик также призвал всех людей двигаться вперед с любовью и «строить мосты».

«Мир нуждается в вашем свете. Человечество нуждается в нем как мосте, чтобы добраться до Бога и достичь Божьей любви. Помогайте нам, помогайте друг другу строить мосты — через диалог, через встречи — и все мы должны быть одним народом, живущим в мире» , — отметил Папа Лев XIV.

Также понтифик поблагодарил всех кардиналов, избравших его новым Папой Римским.

О Папе Льве XIV (Роберте Фрэнсисе Прево) известно, что он родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Сейчас ему 69 лет, что считается небольшим возрастом для Папы. Он свободно разговаривает на испанском и итальянском, имеет гражданство Перу, где служил совокупно два десятка лет.

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Был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

До карьеры в Ватикане Прево вел длительную миссионерскую деятельность в Перу, где служил епископом северного города Чиклайо, а также возглавлял ордер Святого Августина.

Новый Папа Римский считается приверженцем умеренных взглядов в католической церкви. Его взгляды близки к видению Франциска об окружающей среде, служению бедным и мигрантам. Также поддерживал идею Франциска разрешить разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое Причастие.

В то же время новый Папа критически высказывался о ЛГБТ, «гендерной идеологии» и «гомосексуальном образе жизни», а еще был против полового образования в школах Перу.

Вчера президент Владимир Зеленский поздравил Папу Льва XIV и обратился к нему на латыни.

«Приветствую Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению агрессии россии против Украины и защите прав невиновных гражданских.

«В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение долгого мира» , — добавил президент.

Он пожелал новому Папе мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в исполнении высокой миссии.

«Ad multos annos!» — сказал президент на латыни — выражение используется как пожелание долголетия, здоровья и процветания.

Ранее мы рассказывали, кто был в списке кандидатов на папский престол.

После похорон предыдущего Папы Римского Франциска президенты Украины и США провели переговоры, в результате которых Украина получила дополнительные комплексы Patriot от Израиля и Греции.

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