Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая

Специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 19 по 25 мая). Неделя обещает быть насыщенной и в чем-то судьбоносной, поэтому стоит заранее понимать, какие тенденции ждут впереди, пишет slovofraza.com.

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Крыса

С 19 по 25 мая Крысам важно не останавливаться на достигнутом и проявить настойчивость в решении сложных задач. Сомнения могут затормозить прогресс, поэтому важно не упускать момент. При необходимости подходите к ситуации с другой стороны, и успех не заставит себя ждать.

Бык

Неделя подходит для работы над собой: избавьтесь от негатива и обид. Это время для роста и укрепления характера. Чем больше самодисциплины, тем легче будет справляться с внешними вызовами. В конце месяца возможен переход на новый уровень зрелости.

Тигр

Тигры переживут естественную трансформацию — старые обиды и страхи уступят место уверенности и внутреннему покою. Это время для укрепления силы духа и веры в себя.

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Кролик

Неделя с 19 по 25 мая может стать поворотной для Кроликов: многое изменится необратимо, включая отношения и карьеру. Это не потеря, а сигнал двигаться дальше. Будьте внимательны к интуиции и не закрывайтесь от новых впечатлений.

Дракон

Драконы могут почувствовать тревогу перед новым. Страх лучше превратить в любопытство. Также нужно расширить горизонты — это откроет новые возможности и знания.

Змея

Финансовые вопросы начинают проясняться. Это время для восстановления и поиска выгодных решений. В любовной сфере спокойно, а вот магическая энергия будет дарить совпадения и знаки судьбы.

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Лошадь

С 19 по 25 мая Лошадям важно сохранять спокойствие и думать о последствиях. Сосредоточьтесь на незавершённых делах, не спешите и не принимайте импульсивных решений. Поддержка близких поможет избежать проблем.

Коза

Козам предстоит совмещать щедрость с практичностью. Это время для планирования и расставления приоритетов. Не распыляйтесь, помогайте другим — это верный путь к внутреннему балансу.

Обезьяна

С 19 по 25 мая Обезьянам стоит быть внимательными: спешка и поверхностные решения могут привести к потерям. Будьте осторожны в финансовых и социальных вопросах, обдумывайте каждый шаг.

Петух

Петухам важно следовать за внутренним удовлетворением. Не тратьте энергию на бесполезные дела. Позитивный настрой привлечёт удачные совпадения и нужных людей, а вера в лучшее поможет пройти через трудности.

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Собака

Собаки окажутся на распутье: нужно решить, быть активными участниками или наблюдателями. Не откладывайте решение, иначе внутреннее напряжение усилится. Искренность и смелость помогут сохранить уважение и доверие.

Свинья

Свиньям важно помнить о балансе: за потерей может следовать новая возможность. Перемены стоит воспринимать спокойно, не цепляйтесь за негатив, и новые горизонты откроются быстрее.

Ранее известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила гороскоп на май 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц принесет удачу и благополучие жителям Земли, он считается одним из самых благоприятных в году.

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