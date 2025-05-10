Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 12 по 18 мая). Они рассказали, что сулит этот период представителям разных годов рождения, пишет slovofraza.com.

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Крыса

Представителям этого знака стоит сделать передышку в личной жизни, особенно если отношения вызывают стресс. Неделя будет сложной, а перегрузка может привести к эмоциональному срыву. Лучше сосредоточиться на карьере, хобби или отдыхе. Важно избегать переутомления и найти время для самосбережения.

Бык

Неделя начнется с быстрых перемен, которые могут быть утомительными. Лучше не сопротивляться, а адаптироваться к новым условиям. Перемены уже близки или происходят внутри вас. Будьте гибкими и открытыми к изменениям.

Тигр

Неделя принесет шанс вернуть потерянное — будь то вещи, отношения или гармония. Важно оставаться открытым для чудес и сохранять позитивный настрой. Если настроитесь на хорошее, проявится магия момента.

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Кролик

Не уверенность, а самокритичность будет ключом к успеху на этой неделе. Излишняя самоуверенность может привести к ошибкам, поэтому стоит быть готовыми признавать свою неправоту. Это поможет избежать ошибок и сохранить репутацию.

Дракон

Это время для внутреннего роста и расширения горизонтов. Важно учиться у более опытных людей и быть гибким в мышлении. Если будете слишком уверены в своей правоте, рискуете застопориться.

Змея

На этой неделе возможны мелкие трудности и новые фигуры в жизни, которые могут стать важными союзниками или оппонентами. Не теряйте фокус и продолжайте двигаться к цели, несмотря на препятствия. Решительность и хладнокровие помогут достичь успеха.

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Лошадь

Неделя требует наблюдательности. Используйте ошибки других как ценный опыт. Главное — не зацикливаться на неудачах, а верить, что потерянное вскоре вернется в лучшем виде.

Коза

Особое внимание к своему внешнему виду и поведению важно на этой неделе, особенно в профессиональной и романтической сфере. Первое впечатление критично, поэтому проявляйте искренность и открытость.

Обезьяна

Главное — умение работать в команде и избегать конфликтов. Сейчас важно проявить дипломатичность и не давать волю обидам. Только совместные усилия помогут достичь настоящего успеха.

Петух

На этой неделе лучше сосредоточиться на наблюдении и сохранении гармонии в отношениях. Споры могут привести к долгим конфликтам, поэтому проявляйте спокойствие и гибкость.

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Собака

Не упустите шанс проявить активность. Решительность и скорость сейчас важны для успеха. Несмотря на возможное ухудшение настроения, важно верить в себя и действовать без колебаний.

Свинья

Неделя может принести эмоциональные испытания. Важно реагировать мудро и избегать скандалов, особенно с близкими. На работе и в хобби проявляйте решительность и смелость, чтобы достичь результата.

Ранее известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила гороскоп на май 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц принесет удачу и благополучие жителям Земли, он считается одним из самых благоприятных в году.

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