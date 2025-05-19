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Экс-капитан сборной Украины отметил исторический триумф в Лиге чемпионов с маленьким сыном и… сигарой (видео)

11:38 19 мая 2025
Олег Плотницкий

Бывший капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, принявший решение прекратить выступления за национальную команду, стал победителем Лиги чемпионов в составе итальянской «Перуджи».

В тяжелейшем пятисетовом финале с польским «Заверче» в Лодзи команда украинца вела по партиям — 2:0, но соперникам удалось сравнять счет и перевести поединок на тай-брейк, в котором «Перуджа» все же дожала поляков и впервые завоевала престижный трофей — 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10). При этом именно Плотницкий, ставший с 18 баллами третьим по результативности в своей команде и вошел в состав символической сборной «финала четырех», принес итальянцам «золотое» очко.

После триумфа Олег вместе с одноклубниками позволил себе выкурить себе сигару. Проклятие снято, ведь ранее украинец трижды останавливался с «Перуджей» в полуфинале Лиги чемпионов. А еще Олег отпраздновал победу со своим 3-летним сынишкой Святославом на руках.

Добавим, что ранее 27-летний Олег Плотницкий в составе «Перуджи» выиграл чемпионат Италии, Кубок страны, национальный Суперкубок (трижды) и клубный чемпионат мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Плотницкий дошел со сборной Украины до четвертьфинала чемпионата мира.

Фото X European Volleyball

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