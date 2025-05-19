В самые темные времена: популярный певец поразил мощным хитом

Популярный певец Артем Пивоваров, который поделился секретом, представляет песню «Терпи», записанную с молодым украинским артистом SadSvit. Она была создана Артемом в рамках проекта «ВІРШІНШІ», который популяризирует украинскую культуру и представляет совершенно новое звучание. Основой песни стало стихотворение известного украинского поэта Василия Стуса «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує». По словам Пивоварова, тема композиции вне времени и особенно актуальна сейчас.

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«Эта песня — очередной способ поддержать наших людей и напомнить, что испытания, через которые мы проходим ежедневно, не только остаются мучительным опытом, но и закаляют, делая нас сильнее, — написал на своей странице в социальной сети Артем. — Символично, что это музыкальное послание звучит строками Василия Стуса, который боролся за свободу, отстаивал свои ценности, не подчинившись системе… Надеюсь, эта работа станет поддержкой и мотивацией для каждого в эти нелегкие времена».

Черно-белое видео на композицию создал режиссер Владислав Воронин. Поклонники Пивоварова отреагировали на мощную работу.

«Это будет моей любимой песней», — написал певец Melovin.

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«Эта песня — это не просто музыка, — поделились мыслями под видео. — Это мантра несокрушимости, призыв выстоять, вытерпеть, как выстоял Стус в самые темные времена!»

«Спасибо, Артем, за то, что дал голос словам Стуса, — отреагировали в сети. — Теперь они звучат еще громче — сквозь музыку, сквозь сердце, сквозь время».

«Выбор стихотворения Стуса — невероятно, — были в восторге. — Здесь о правде, и это очень ценно. Спасибо за такую работу».

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Ранее Артем Пивоваров был признан лучшим певцом по версии музыкальной премии YUNA-2025.

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