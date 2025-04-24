«Я в шоке»: названы победители музыкальной премии YUNA-2025 (фото)

Национальная музыкальная премия YUNA-2025, которая в начале года объявила номинантов, назвала победителей. Вручение наград проходило в Жовтневом дворце в центре Киева. Среди гостей — звезды-номинанты и их команды. Ведущим церемонии стал блогер Анатолий Анатолич, который за три месяца до награждения похудел на десять килограммов! Победителей в 14 номинациях объявляли пары знаменитостей, среди которых Джамала, Камалия и Маричка Падалко. Церемонию открыло выступление пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

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Наибольшее количество призов получила группа «Океан Эльзы», которая стала лучшей в номинациях «рок-группа», «альбом года» и «концертное шоу».

Певец Дмитрий Монатик также победил в трех номинациях — «песня к фильму», «видеоклип» и «менеджмент».

Певицей года назван Kola, лучший певец — Артем Пивоваров.

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«Я очень счастлива! - написала на своей странице в социальной сети Kola, которая сейчас находится за границей. — А еще больше счастлива сейчас видеть эту радость команды, потому что мы так херячили в том году, что думали, что умрем… Я в шоке, реально».

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Джамала, представленная в нескольких номинациях, не получила награды. На это она отреагировала на своей странице.

«Мы сегодня ничего не получили, — написала артистка. — Так бывает. И это нестрашно, это мотивирует еще больше делать прекрасного».

Специальную награду за вклад в развитие музыкальной культуры получила группа «СКАЙ» и ее лидер Олег Собчук.

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Список победителей YUNA-2025

Лучшая рок-группа — «Океан Эльзы»

Лучшее концертное шоу — «Океан Эльзы»

Лучший альбом — «Океан Эльзы»

Лучший исполнитель — Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница — Kola

Лучшая песня к фильму — Монатик «Старые фотографии»

Лучшая поп-группа — Adam

Лучшая песня — Teresa & Maria

Лучший дуэт — alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria

Лучший видеоклип — Монатик «А что»

Лучший менеджмент артиста — Monatik corporation

Лучший хип-хоп артист — Parfeniuk «Врубай»

Открытие года — Domiy

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что названы самые популярные исполнители Украины.

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