Без ужасных драм: отец Меган Маркл рассказал о новом этапе жизни

Меган Маркл пережила трудности, выходящие за пределы общественной жизни. Ее отношения с отцом Томасом всегда были предметом дискуссий и постоянно обсуждались общественностью, пишет edatv.news.

ВІДЕО ДНЯ

И вот Томас Маркл после многих лет, проведенных в центре внимания из-за его отношений с Меган, в январе прошлого года решил радикально изменить свою жизнь.

«Я готов к переменам», — заявил он, выражая желание окружить себя добротой и спокойствием.

Он решил переехать на Филиппины, ища климат и среду, которые будут способствовать его выздоровлению.

РЕКЛАМА

В 80 лет и со слабым здоровьем после перенесенных сердечных приступов и инсульта, Томас сталкивается с тропическим климатом, который отнюдь не легкий, но он считает его лучшим для себя.

«На Филиппинах медицинское обслуживание хорошее, а еда здоровая», — прокомментировал он, отметив, что сейчас его приоритетом является жизнь в мире.

Томас Маркл был противоречивой фигурой, публично критикуя Меган и подвергая сомнению ее решения. О документальном фильме «С любовью, Меган» он сказал, что «все, что она говорит, было запланировано и отрепетировано», выражая свой скептицизм относительно искренности дочери.

РЕКЛАМА

Отец Меган Маркл воспользовался возможностью выразить свое разочарование изменением фамилии дочери Меган. Он отметил: «Моя мать гордилась тем, что она Маркл, я тоже. У дочери никогда не было проблем с фамилией, пока она не встретила принца Гарри». Он добавил: «Теперь я должен сказать, что я отец Меган Сассекс».

Мистер Томас считает, что Меган должна сохранить фамилию Маркл как символ своей идентичности и семейного наследия. Он добавил, что, хотя он уважает ее решение, но чувствует, что это изменение отражает растущую дистанцию между ней и ее биологической семьей. Меган предпочитала молчать об этих спорах, сосредотачиваясь на своей семье и проектах.

Переезд на Филиппины — это возможность для Томаса обрести покой.

«Я хочу жить в мире, без ужасных драм последних нескольких лет», — заверил он, демонстрируя уязвимость, которую раньше не часто видели.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему отец Меган Маркл может никогда больше не увидеть внуков.

Фото: https://www.themirror.com/

137

Читайте нас в Facebook