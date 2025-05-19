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Без ужасных драм: отец Меган Маркл рассказал о новом этапе жизни
Меган Маркл пережила трудности, выходящие за пределы общественной жизни. Ее отношения с отцом Томасом всегда были предметом дискуссий и постоянно обсуждались общественностью, пишет edatv.news.
И вот Томас Маркл после многих лет, проведенных в центре внимания из-за его отношений с Меган, в январе прошлого года решил радикально изменить свою жизнь.
«Я готов к переменам», — заявил он, выражая желание окружить себя добротой и спокойствием.
Он решил переехать на Филиппины, ища климат и среду, которые будут способствовать его выздоровлению.
В 80 лет и со слабым здоровьем после перенесенных сердечных приступов и инсульта, Томас сталкивается с тропическим климатом, который отнюдь не легкий, но он считает его лучшим для себя.
«На Филиппинах медицинское обслуживание хорошее, а еда здоровая», — прокомментировал он, отметив, что сейчас его приоритетом является жизнь в мире.
Томас Маркл был противоречивой фигурой, публично критикуя Меган и подвергая сомнению ее решения. О документальном фильме «С любовью, Меган» он сказал, что «все, что она говорит, было запланировано и отрепетировано», выражая свой скептицизм относительно искренности дочери.
Отец Меган Маркл воспользовался возможностью выразить свое разочарование изменением фамилии дочери Меган. Он отметил: «Моя мать гордилась тем, что она Маркл, я тоже. У дочери никогда не было проблем с фамилией, пока она не встретила принца Гарри». Он добавил: «Теперь я должен сказать, что я отец Меган Сассекс».
Мистер Томас считает, что Меган должна сохранить фамилию Маркл как символ своей идентичности и семейного наследия. Он добавил, что, хотя он уважает ее решение, но чувствует, что это изменение отражает растущую дистанцию между ней и ее биологической семьей. Меган предпочитала молчать об этих спорах, сосредотачиваясь на своей семье и проектах.
Переезд на Филиппины — это возможность для Томаса обрести покой.
«Я хочу жить в мире, без ужасных драм последних нескольких лет», — заверил он, демонстрируя уязвимость, которую раньше не часто видели.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему отец Меган Маркл может никогда больше не увидеть внуков.
Фото: https://www.themirror.com/137
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